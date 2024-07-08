Сколько в Украине венгерских, румынских и других школ, где обучение ведется не на государственном языке. Статистика

В Украине есть 197 школ, в которых обучение проводится не на государственном языке. В частности, в 67 учебных заведениях уроки проходят на венгерском, в 57 – на румынском, 3 – на польском, 1 – на немецком. Также есть единственная школа в Днепропетровской области, где преподают на русском языке.

68 школ работают с несколькими языками обучения. Кроме вышеупомянутых, образовательный процесс также происходит в отдельных классах на молдавском, английском, словацком, болгарском языках. Такие данные обнародовал Информатор.

На румынском языке учатся в 57 заведениях – 12 тыс. 383 ученика. Больше всего таких школ в Закарпатской и Черновицкой областях. Как самостоятельный предмет румынский изучают в 24 школах и 167 учеников факультативно.

Образовательный процесс на молдавском происходит для 1 тыс. 335 учеников в Одесской области, еще 2 тыс. 749 учеников его изучают как самостоятельный предмет.

На венгерском языке учатся 10 тыс. 211 детей Закарпатской области. Как самостоятельный предмет изучается в 28 школах – 2 тыс. 648 школьников.

Почти 700 учеников получают образование на польском языке во Львовской области, а также есть отдельные классы в Хмельницкой области. В качестве самостоятельного предмета изучается 97 тыс. 227 школьниками.

Немецкая школа на 50 детей расположена в Киеве. Как самостоятельный предмет его изучают 543 тыс. 755 ученика, в т.ч. 436 тыс. 406 школьников – как второй иностранный язык.

В смешанной школе в Закарпатье учится 118 детей на словацком языке. Как самостоятельный предмет ее осваивают 959 учеников.

На болгарском в Одесской области учится 35 учеников.

На английском языке в Киеве получает образование 24 ребенка в смешанной школе. В целом этот иностранный язык как отдельный предмет изучает 3 млн 778 тыс. 241 ученик.

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