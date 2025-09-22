''Сколько яблок росло на берегу?'' Сеть озадачила задача в учебнике для 2 класса: правильный ответ знали даже не все родители

Украинцев озадачила задача в учебнике для 2 класса, где нужно посчитать сколько яблок росло на берегу. В задании указано, что на яблоне росло 45 яблок, а на берегу на 5 меньше.

В заметке в TikTok мама школьника спросила, как объяснить ребенку, сколько яблок растет на берегу. Пользователи соцсети подчеркнули, что это задача на логику, а не на определение количества плодов на дереве, поэтому не все родители смогли правильно ответить на вопрос. Видео набрало более миллиона просмотров и более 25 тысяч лайков.

Украинцы также шутили и советовали маме школьника сказать, что в этом году береза "не уродила". Такой комментарий собрал более 3,5 тысячи лайков.

"Напишите что на вашей в этом году не урожай".

"Это задачка с логической нагрузкой. Все там правильно. Ребенок должен додуматься что на берегу яблоки не растут".

В то же время некоторые мамы второклассников писали о том, что скоро действительно начнут "видеть яблоки на берегу"

"Я тоже мама 2-го классника и мне кажется я скоро буду уже видеть те яблоки на берегу".

Подавляющее большинство комментаторов начало шутить по поводу правильного ответа на вопрос, отмечая, что на берегу растут груши или сливы.

"Корова ты нашо на березу лезешь? Яблок поесть. Так на берегу яблоки не растут. Так они у меня с собой".

"Ответ: на берегу росло 18 груш".

"Если на вопрос 'столица Украины' ребенок отвечает 'Леся Украинка', то им уже все равно, где растут те яблоки — на берегу или на сливе и это уже не 2 класс".

"Мы уже отстали от новой математики. Думаю на берегу росло 40 слив, хотя, что-то мне подсказывает, что я ошибаюсь".

