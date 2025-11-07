Слова 'співпадіння' нет в украинском языке: как сказать правильно

Вы с другом, не сговариваясь, оказались одновременно в чужом городе. Как вы назовете эту ситуацию на украинском языке? Если вам пришло в голову слово "співпадіння", к сожалению, вы ошиблись.

Как выяснил OBOZ.UA, полистав словари, такого существительного в нашем языке нет вообще. А как тогда говорить правильно?

Объяснение можно найти в "Уроках украинского языка", которые когда-то публиковала киевская газета "Хрещатик". Языковеды, готовившие рубрику, посоветовали употреблять вместо этого существительное "збіг".

Согласно объяснению, приведенному в "Уроках" префикс спів- (аналог старославянского со-) встречается преимущественно в названиях лиц, которые делают что-то совместно с кем-то, или для описания действий, которые они выполняют вместе. Например:

співавтор;

співвидавець;

співдоповідач;

співнаймач;

співпрацівник;

співрозмовник;

співучасник;

співтворчість;

співучасть.

Что касается "співпадіння", лингвистка Александра Сербенская остроумно заметила, что это слово, если пользоваться законами украинского языка, можно толковать разве что как "совместное с кем-то падение". Его появление можно объяснить только калькированием русского "совпадение". Борис Антоненко-Давидович назвал этот неологизм нескладным, а Александр Пономарив – покручем. Следовательно, данное слово точно употреблять не стоит.

Что касается глаголов, то "совпадать" можно заменить вариантами "збігатися", "сходитися" или "зіставлятися" и производными от них формами. Среди них "збіг", "збіжний", "збіжність"; "зіставлення", "зіставний", "зіставність".

Таким образом мемную фразу "Совпадение? Не думаю!" переводим так: "Збіг? Я так не вважаю!"

