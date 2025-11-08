Слышим чуть ли не каждый день: какие привычные фразы на самом деле являются русизмами

Правильно разговаривать на украинском языке – это не просто знать все необходимые слова. Важно также соответствующим образом формировать их в словосочетания, фразы и предложения.

А десятилетия русификации привели к тому, что многие украинцы начали образовывать словесные конструкции по русскому образцу. Мы часто ошибаемся в управлении, бездумно калькируем устойчивые выражения, употребляем неправильные предлоги и "украинизируем" русские слова, не сверяясь со словарем. OBOZ.UA собрал целый список самых типичных ошибок. Показываем как их исправить:

приймати участь – брати участь;

приймати до уваги – брати до уваги (или, если одним словом, враховувати);

приймати міри – вживати заходів;

добре відноситись (до когось) – добре ставитися (до когось);

відноситься до чогось – стосується чогось;

задавати питання – ставити запитання;

здавати іспит – складати іспит;

вести себе – поводитися;

співпадати з чимось – збігатися з чимось;

я рахую, що – я вважаю, що; на мою думку;

слідувати правилам – дотримуватися правил;

наносити шкоду / травми / поранення – завдавати шкоди / травм / поранень;

кидатися в очі – впадати у вічі (або в око);

приходити в голову – спадати на думку;

підводити підсумки – підбивати підсумки;

в кінці кінців – зрештою; врешті-решт;

по крайній мірі – принаймні; щонайменше;

в ітозі – в результаті;

згідно чогось / відповідно чомусь – згідно з чимось / відповідно до чогось;

на протязі (дня, року) – протягом або упродовж (дня, року);

на рахунок (чогось) – щодо (чогось); стосовно (чогось);

не дивлячись на – незважаючи на; попри;

прийшлося по смаку – припало до смаку (або сподобалося);

по великому рахунку – за великим рахунком;

жити за чужий рахунок – жити чужим коштом;

в такому випадку / у випадку чогось – в такому разі / у разі чогось.

Конечно, этот список далеко не исчерпывающий, его можно продолжать едва ли не бесконечно. Впрочем, даже если вы запомните все эти нюансы, т уже существенно усовершенствуете свой украинский.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему при склонении слова "пес" пропадает буква "е" в корне слова.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.