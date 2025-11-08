Слышим чуть ли не каждый день: какие привычные фразы на самом деле являются русизмами
Правильно разговаривать на украинском языке – это не просто знать все необходимые слова. Важно также соответствующим образом формировать их в словосочетания, фразы и предложения.
А десятилетия русификации привели к тому, что многие украинцы начали образовывать словесные конструкции по русскому образцу. Мы часто ошибаемся в управлении, бездумно калькируем устойчивые выражения, употребляем неправильные предлоги и "украинизируем" русские слова, не сверяясь со словарем. OBOZ.UA собрал целый список самых типичных ошибок. Показываем как их исправить:
- приймати участь – брати участь;
- приймати до уваги – брати до уваги (или, если одним словом, враховувати);
- приймати міри – вживати заходів;
- добре відноситись (до когось) – добре ставитися (до когось);
- відноситься до чогось – стосується чогось;
- задавати питання – ставити запитання;
- здавати іспит – складати іспит;
- вести себе – поводитися;
- співпадати з чимось – збігатися з чимось;
- я рахую, що – я вважаю, що; на мою думку;
- слідувати правилам – дотримуватися правил;
- наносити шкоду / травми / поранення – завдавати шкоди / травм / поранень;
- кидатися в очі – впадати у вічі (або в око);
- приходити в голову – спадати на думку;
- підводити підсумки – підбивати підсумки;
- в кінці кінців – зрештою; врешті-решт;
- по крайній мірі – принаймні; щонайменше;
- в ітозі – в результаті;
- згідно чогось / відповідно чомусь – згідно з чимось / відповідно до чогось;
- на протязі (дня, року) – протягом або упродовж (дня, року);
- на рахунок (чогось) – щодо (чогось); стосовно (чогось);
- не дивлячись на – незважаючи на; попри;
- прийшлося по смаку – припало до смаку (або сподобалося);
- по великому рахунку – за великим рахунком;
- жити за чужий рахунок – жити чужим коштом;
- в такому випадку / у випадку чогось – в такому разі / у разі чогось.
Конечно, этот список далеко не исчерпывающий, его можно продолжать едва ли не бесконечно. Впрочем, даже если вы запомните все эти нюансы, т уже существенно усовершенствуете свой украинский.
