Слышим чуть ли не каждый день: какие привычные фразы на самом деле являются русизмами

Юлия Потерянко
Моя Школа
303
Правильно разговаривать на украинском языке – это не просто знать все необходимые слова. Важно также соответствующим образом формировать их в словосочетания, фразы и предложения.

А десятилетия русификации привели к тому, что многие украинцы начали образовывать словесные конструкции по русскому образцу. Мы часто ошибаемся в управлении, бездумно калькируем устойчивые выражения, употребляем неправильные предлоги и "украинизируем" русские слова, не сверяясь со словарем. OBOZ.UA собрал целый список самых типичных ошибок. Показываем как их исправить:

  • приймати участь – брати участь;
  • приймати до уваги – брати до уваги (или, если одним словом, враховувати);
  • приймати міри – вживати заходів;
  • добре відноситись (до когось) – добре ставитися (до когось);
  • відноситься до чогось – стосується чогось;
  • задавати питання – ставити запитання;
  • здавати іспит – складати іспит;
  • вести себе – поводитися;
  • співпадати з чимось – збігатися з чимось;
  • я рахую, що – я вважаю, що; на мою думку;
  • слідувати правилам – дотримуватися правил;
  • наносити шкоду / травми / поранення – завдавати шкоди / травм / поранень;
  • кидатися в очі – впадати у вічі (або в око);
  • приходити в голову – спадати на думку;
  • підводити підсумки – підбивати підсумки;
  • в кінці кінців – зрештою; врешті-решт;
  • по крайній мірі – принаймні; щонайменше;
  • в ітозі – в результаті;
  • згідно чогось / відповідно чомусь – згідно з чимось / відповідно до чогось;
  • на протязі (дня, року) – протягом або упродовж (дня, року);
  • на рахунок (чогось) – щодо (чогось); стосовно (чогось);
  • не дивлячись на – незважаючи на; попри;
  • прийшлося по смаку – припало до смаку (або сподобалося);
  • по великому рахунку – за великим рахунком;
  • жити за чужий рахунок – жити чужим коштом;
  • в такому випадку / у випадку чогось – в такому разі / у разі чогось.

Конечно, этот список далеко не исчерпывающий, его можно продолжать едва ли не бесконечно. Впрочем, даже если вы запомните все эти нюансы, т уже существенно усовершенствуете свой украинский.

