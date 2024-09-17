Смогут поступить с лучшими баллами: замминистра сообщил, сколько будут действительны результаты НМТ-2024

Результаты Национального мультипредметного теста-2024 будут действительны и в следующем году. Так что абитуриенты, по желанию, смогут принять участие в экзамене снова и поступить в заведения высшего образования с лучшими баллами.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Украинского радио. Чиновник отметил, что критерии экзамена меняться не будут и поступающие будут сдавать так же 4 предмета.

"В следующем году НМТ в этом году будет действительно. Мы не будем изменять критерии НМТ – 4 предмета, так как и было в этом году. Соответственно, если захочет абитуриент еще раз сдать НМТ, то сможет поступить с лучшими баллам – в нынешнем или в следующем", – сказал чиновник.

Напомним, в Украине уменьшилось количество участников НМТ, получивших максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету по сравнению с 2023 годом. В частности, в этом году 3417 поступающих смогли сдать хотя бы один предмет экзамена на самый высокий балл. В 2023 году таких участников было 3685.

Максимальный результат – 800 баллов в 2024 году получили 7 абитуриентов. 200 баллов по трем предметам имеют 56 участников. По двум – 353 абитуриента. За один предмет 200 баллов имеют 2999 поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли составить НМТ-2024.

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