Сокращение университетов образование не спасет: ученый посоветовал Украине взять пример с Германии

Сокращение высших учебных заведений в Украине приведет к потере тысяч квалифицированных научно-педагогических работников, на подготовку которых государство потратило значительные ресурсы. Такое мнение высказал кандидат физико-математических наук Андрей Шевченко.

В статье на страницах Зеркала недели он отмечает, что вместо политики сокращения вузов, нужно поддерживать исследовательские центры, кластеры совершенства и совместные лаборатории. Ученый предлагает обратить внимание на опыт Германии, где государство запустило программу, которая сделала университеты центрами инноваций сотрудничества с промышленностью. Таким образом учебные заведения вошли в топ-100 мировых рейтингов.

По его словам, Украина должна дать вузам финансовую стабильность, исследовательскую автономию и время для превращения в центры создания знаний через исследования.

"Украине нужны сильные университеты – не формальные заведения с аудиторной нагрузкой и шаблонными программами, а пространства сотрудничества, исследований, интеллектуального прорыва. И для этого необходимо переосмыслить саму суть научно-педагогической работы. Это должно быть не механическое сочетание лекций и бумажной науки, а настоящее "обучение через исследования" – формат, который дает студенту смысл, а стране – развитие", – пишет ученый.

Он отмечает, что главная задача государства – создать условия, в которых вуз станет не просто большой школой, а местом, где творится будущее. Так, университеты, научные институты, бизнес и госсектор должны объединяться в тематические сообщества вокруг реальных вызовов. Например, оборона и безопасность, восстановление и материалы, энергетика, здоровье, агробиотехнологии.

Напомним, основной причиной сокращения университетов в Украине является снижение количества студентов. Так, Министерству образования и науки пришлось иметь дело с вузом, где обучалось 600 студентов. По мнению бывшего заместителя министра образования Михаила Винницкого, такое количество адекватно для факультета, а не отдельного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что объединение университетов в Украине происходит для повышения качества образования и конкурентоспособности в европейской среде. Студенты в украинских вузах должны иметь выбор профилей, основную и дополнительную специальность, а этого можно достичь только в больших и эффективных учреждениях высшего образования.

