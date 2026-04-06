'Соти' или 'стільники'? Как правильно сказать на украинском языке

Мобильный телефон давно стал частью повседневной жизни. Его используют для общения, работы и доступа к интернету в любом месте. При этом вместе с развитием технологий меняется и язык, которым мы описываем эти явления. Часто в разговоре можно услышать слово "сотовый", которое пришло из русского языка. Однако лингвисты подчеркивают: в украинском языке существует собственный правильный эквивалент.

Специалисты ресурса "Correctarium – Українська мова" отмечают, что с точки зрения языковой нормы между словами "сотовий" и "стільниковий" существует принципиальная разница.

Популярный термин "сотовый" является прямым заимствованием из русского языка, которому не место ни в официальном, ни в бытовом употреблении украинской речи. Вместо него нормативным украинским прилагательным, соответствующим технической сути явления, является "стільниковий". Это название возникло благодаря визуальному сходству структуры мобильной сети с пчелиными сотами.

"Стільникова" или "сотовая" связь

"Прилагательное "сотовый" буквально заимствовано из русского языка, тогда как правильное украинское прилагательное — "стільниковий", — отмечают авторы публикации.

Путаница часто возникает из-за буквального перевода технических терминов. Принцип работы мобильной сети основан на разделении территории на отдельные зоны. В центре каждой такой зоны расположена базовая станция, а сами зоны частично перекрывают друг друга. В проекции на карту эта схема напоминает восковые ячейки, которые в украинском литературном языке называются "стільниками", а в русском — "сотами".

Чтобы речь была грамотной, филологи рекомендуют использовать прилагательное "стільниковий" во всех контекстах, связанных с мобильными технологиями и пчеловодством:

Стільниковий зв’язок (а не "сотовий");

Стільникова мережа або вежа;

Стільникове покриття та обладнання;

Мед зі стільників (не из "сот").

Институт украинского языка НАН Украины поясняет:

Слово "мобільний" имеет латинское происхождение и означает "подвижный" или "тот, что легко перемещается". Именно эта характеристика стала основой для его современного употребления применительно к телефонам. Устройство не движется само по себе, однако его главное преимущество — возможность постоянно находиться рядом с пользователем.

Со временем прилагательное "мобільний" закрепилось в словосочетаниях "мобільний зв’язок" и "мобільний телефон". В разговорной речи появились сокращённые варианты — "мобілка" или "мобільник", которые широко используются в повседневном общении.

Популярное слово "сотовий" является калькой с русского языка и не соответствует нормам украинского языка. Правильный термин — "стільниковий", который происходит от слова "стільник". Это слово хорошо известно из пчеловодства и означает структуру из шестигранных ячеек, в которых хранится мёд.

Именно такая форма легла в основу названия типа связи. Сеть мобильных станций строится по принципу разделения территории на отдельные "ячейки", напоминающие пчелиные соты. Поэтому термин "стільниковий зв’язок" точно передаёт суть технологии.

Таким образом, "мобільний зв’язок" — это общее название современного способа коммуникации, а "стільниковий" — более техническое определение принципа его работы.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно сказать по-украински: "сироватка" или "сиворотка".

