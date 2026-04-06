Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Соти" или "стільники"? Как правильно сказать на украинском языке

Елена Былим
Моя Школа
33
Мобильный телефон давно стал частью повседневной жизни. Его используют для общения, работы и доступа к интернету в любом месте. При этом вместе с развитием технологий меняется и язык, которым мы описываем эти явления. Часто в разговоре можно услышать слово "сотовый", которое пришло из русского языка. Однако лингвисты подчеркивают: в украинском языке существует собственный правильный эквивалент.

Видео дня

Специалисты ресурса "Correctarium – Українська мова" отмечают, что с точки зрения языковой нормы между словами "сотовий" и "стільниковий" существует принципиальная разница.

Популярный термин "сотовый" является прямым заимствованием из русского языка, которому не место ни в официальном, ни в бытовом употреблении украинской речи. Вместо него нормативным украинским прилагательным, соответствующим технической сути явления, является "стільниковий". Это название возникло благодаря визуальному сходству структуры мобильной сети с пчелиными сотами.

"Стільникова" или "сотовая" связь

"Прилагательное "сотовый" буквально заимствовано из русского языка, тогда как правильное украинское прилагательное — "стільниковий", — отмечают авторы публикации.

Путаница часто возникает из-за буквального перевода технических терминов. Принцип работы мобильной сети основан на разделении территории на отдельные зоны. В центре каждой такой зоны расположена базовая станция, а сами зоны частично перекрывают друг друга. В проекции на карту эта схема напоминает восковые ячейки, которые в украинском литературном языке называются "стільниками", а в русском — "сотами".

Чтобы речь была грамотной, филологи рекомендуют использовать прилагательное "стільниковий" во всех контекстах, связанных с мобильными технологиями и пчеловодством:

  • Стільниковий зв’язок (а не "сотовий");
  • Стільникова мережа або вежа;
  • Стільникове покриття та обладнання;
  • Мед зі стільників (не из "сот").
Институт украинского языка НАН Украины поясняет:

Слово "мобільний" имеет латинское происхождение и означает "подвижный" или "тот, что легко перемещается". Именно эта характеристика стала основой для его современного употребления применительно к телефонам. Устройство не движется само по себе, однако его главное преимущество — возможность постоянно находиться рядом с пользователем.

Со временем прилагательное "мобільний" закрепилось в словосочетаниях "мобільний зв’язок" и "мобільний телефон". В разговорной речи появились сокращённые варианты — "мобілка" или "мобільник", которые широко используются в повседневном общении.

Популярное слово "сотовий" является калькой с русского языка и не соответствует нормам украинского языка. Правильный термин — "стільниковий", который происходит от слова "стільник". Это слово хорошо известно из пчеловодства и означает структуру из шестигранных ячеек, в которых хранится мёд.

Именно такая форма легла в основу названия типа связи. Сеть мобильных станций строится по принципу разделения территории на отдельные "ячейки", напоминающие пчелиные соты. Поэтому термин "стільниковий зв’язок" точно передаёт суть технологии.

Таким образом, "мобільний зв’язок" — это общее название современного способа коммуникации, а "стільниковий" — более техническое определение принципа его работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.