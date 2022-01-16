Ранние подъемы на уроки в школу вредят подросткам: швейцарские ученые назвали причину

Начало занятий в школе для подростков стоит перенести на более позднее время. Это окажет позитивное влияние на их здоровье и самочувствие.

Выявить это удалось благодаря дистанционному обучению, которое ввели для школьников из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в тексте исследования швейцарских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network Open.

Пандемия COVID-19 нанесла значительный урон психическому здоровью людей. Особенно пострадали дети, которые из-за закрытия школ лишились общения с друзьями, учителями и в целом подобия нормальной жизни.

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И хотя негативных последствий дистанционного обучения много, по одному показателю закрытие школ, судя по всему, оказало по крайней мере одно значительное положительное влияние на учеников – а именно подростков.

Швейцарские исследователи обнаружили, что подростки, которые учились онлайн во время закрытия школ с марта по июнь 2020 года во время первой волны пандемии, стали спать больше. И благодаря этому старшие школьники чувствовали себя лучше, чем когда им приходилось рано вставать на офлайн-занятия.

В ходе исследования ученые провели онлайн-опрос более 3600 старшеклассников в Цюрихе. Их расспросили о режиме сна, здоровье и самочувствии.

"Ученики стали спать примерно на 75 минут больше в день. В то же время качество их жизни, связанное со здоровьем, значительно улучшилось, а потребление алкоголя и кофеина снизилось", – сказал соруководитель исследования, профессор педиатрии развития из Цюрихского университета (UZH) Оскар Дженни.

Затем результаты сравнили с предыдущим опросом более 5300 школьников, проведенным в 2017 году, задолго до начала пандемии COVID-19. Главные отличия таковы:

На дистаннционном обучении подростки ложатся на 15 минут позже, но спят на полтора часа дольше. Благодаря этому они высыпаются, чувствуют себя энергичными, им легче концентрироваться . Их здоровье и самочувствие улучшилось.

Однако до пандемии школьники были не такими одинокими и больше веселились с друзьями.

По словам Оскара Дженни, результаты исследования говорят о том, что хотя эффект изоляции от дистанционного обучения имел некоторые негативные последствия для подростков, дополнительное количество сна, по-видимому, принесло пользу.

"Наши результаты ясно указывают на пользу начала занятий в школе позже утром, чтобы дети могли больше спать", – отметил ученый.

Некоторые эксперты даже считают, что подростки не должны начинать учебный день раньше 10 или даже 11 часов утра. Новое исследование не столь предписывающее, но оно дает еще больше данных, подтверждающих аргумент о том, что детям может быть полезно начать заниматься позже, даже в условиях изоляции и трудностей, связанных с пандемией.

"Результаты показывают, что закрытие школ позволило учащимся лучше согласовать свои графики сна с поздней фазой сна подростков", – пояснили исследователи. И добавили, что, насколько им известно, это первое научное доказательство положительной связи закрытия школ со сном со здоровьем подростков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Канадские ученые пришли к выводу, что дистанционное обучение повышает риск развития депрессии и тревожности у старших школьников.