"Спасибо, что спрашиваете, как у меня дела. Меня больше никто не слушает..." Сеть растрогала публикация репетитора о разговорах на уроке

Юлия Потерянко
Моя Школа
1,2 т.
Непринужденные беседы с репетитором оказались важным инструментом обучения и развития для ребенка
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Уместно ли тратить оплаченное время урока на болтовню ученика с репетитором? Именно с таким вопросом обратилась учительница математики к своим подписчикам-родителям.

Педагог по имени Юлия опубликовала свое обращение в Threads. "Родители школьников, есть вопрос. Допускаете ли вы, что из 60 минут (оплаченного репетитору) урока 5 минут будут потрачены на болтовню ни о чем?", — написала она. Неожиданно женщина получила поддержку не только от родителей, но и от коллег.

Репетитор спросила, уместно ли тратить часть занятия на болтовню с учеником.

Несколько комментаторов поделились очень трогательными историями об учениках, для которых эта небольшая беседа стала важным терапевтическим опытом. Так, одна женщина рассказала, что ее подход к таким разговорам изменился после реакции одного из учеников. Он поблагодарил за вопрос о том, как у него дела, признавшись, что больше никто его не слушает. "И вот с тех пор меня как будто перевернуло. Там была хорошая семья, просто тяжелый период для всех, и ребенку стали уделять меньше внимания. И я тогда прямо взяла за правило всегда спрашивать, как у ребенка дела", – рассказала репетитор.

Учительница поделилась трогательным опытом, который доказал ей необходимость таких пятиминуток.

И такая история была не единичной. Дети очень искренне реагировали на интерес к своим делам и охотно открывались, рассказывая о своих скрытых проблемах. Доходило даже до слез. А затем – до перемен к лучшему. Например, до роста мотивации к учебе.

Иногда такие беседы действуют на детей как психологическая разгрузка.
Такие беседы даже назвали "пятиминутками заботы".

Отдельные комментарии касались индивидуальных особенностей детей. Родители отмечали, что некоторым ученикам такие "минутки общения" необходимы, тогда как другие, напротив, предпочитают сосредоточенное обучение без отступлений. Главное – учитывать характер конкретного ребенка.

Детям приятно, когда репетитор интересуется их делами.
Краткая беседа настраивает ребенка на доверие к учителю.

В то же время в комментариях отмечалось, что ключевым моментом в таких беседах остается баланс. По мнению части авторов комментариев, краткое неформальное общение уместно, если оно не занимает весь урок и не влияет на результаты обучения.

Кто-то приводит на уроки с собой пушистых помощников, а иногда ребенок может заговорить репетитора на весь урок.
Для репетиторов английского языка такие разговоры – это еще и языковая практика для ребенка.

Дискуссия также показала, что подобную "болтовню" многие воспринимают как нормальную часть современного подхода к обучению – от "разминки" перед уроком до способа установления эмоционального контакта с учеником.

Беседы с учителями назвали уроком мудрости и человечности.
Репетиторов такие разговоры тоже хорошо развлекают.

В комментариях к посту высказалась психолог, которая подчеркнула, что эти разговоры не являются чем-то бесполезным. По ее словам, они помогают детям развивать эмоциональный интеллект, а также распознавать и озвучивать свои чувства.

Оказывается, от таких бесед на самом деле есть большая практическая польза.

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