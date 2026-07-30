"Спасибо, что спрашиваете, как у меня дела. Меня больше никто не слушает..." Сеть растрогала публикация репетитора о разговорах на уроке

Уместно ли тратить оплаченное время урока на болтовню ученика с репетитором? Именно с таким вопросом обратилась учительница математики к своим подписчикам-родителям.

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Педагог по имени Юлия опубликовала свое обращение в Threads. "Родители школьников, есть вопрос. Допускаете ли вы, что из 60 минут (оплаченного репетитору) урока 5 минут будут потрачены на болтовню ни о чем?", — написала она. Неожиданно женщина получила поддержку не только от родителей, но и от коллег.

Несколько комментаторов поделились очень трогательными историями об учениках, для которых эта небольшая беседа стала важным терапевтическим опытом. Так, одна женщина рассказала, что ее подход к таким разговорам изменился после реакции одного из учеников. Он поблагодарил за вопрос о том, как у него дела, признавшись, что больше никто его не слушает. "И вот с тех пор меня как будто перевернуло. Там была хорошая семья, просто тяжелый период для всех, и ребенку стали уделять меньше внимания. И я тогда прямо взяла за правило всегда спрашивать, как у ребенка дела", – рассказала репетитор.

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И такая история была не единичной. Дети очень искренне реагировали на интерес к своим делам и охотно открывались, рассказывая о своих скрытых проблемах. Доходило даже до слез. А затем – до перемен к лучшему. Например, до роста мотивации к учебе.

Отдельные комментарии касались индивидуальных особенностей детей. Родители отмечали, что некоторым ученикам такие "минутки общения" необходимы, тогда как другие, напротив, предпочитают сосредоточенное обучение без отступлений. Главное – учитывать характер конкретного ребенка.

В то же время в комментариях отмечалось, что ключевым моментом в таких беседах остается баланс. По мнению части авторов комментариев, краткое неформальное общение уместно, если оно не занимает весь урок и не влияет на результаты обучения.

Дискуссия также показала, что подобную "болтовню" многие воспринимают как нормальную часть современного подхода к обучению – от "разминки" перед уроком до способа установления эмоционального контакта с учеником.

В комментариях к посту высказалась психолог, которая подчеркнула, что эти разговоры не являются чем-то бесполезным. По ее словам, они помогают детям развивать эмоциональный интеллект, а также распознавать и озвучивать свои чувства.

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