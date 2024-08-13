Средний балл с НМТ снизился, а количество участников выросло: первые выводы вступительной кампании-2024

При сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года поступающие показали снижение среднего балла со 151,2 до 149,2 по сравнению с прошлогодним результатом. Несмотря на это, несколько возросло количество участников основных сессий экзамена – с почти 262 тысяч до 283 265 абитуриентов.

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Об этом сообщила член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в Facebook. Она отметила, что количество поступающих возросло, в частности, благодаря выпускникам прошлых лет.

"Количество участников основных сессий НМТ несколько возросло: в этом году – 283 265 тыс., в 2023 году – почти 262 тыс. Это могло произойти из-за уменьшения количества поступающих, которые имели право поступать без НМТ. Кстати, имею информацию, что количество выросло благодаря выпускникам прошлых лет", – написала должностница.

По словам Гришиной, одной из причин ухудшения средних баллов по НМТ, стало онлайн-обучение, тревоги и стресс. Она отметила, что детям все сложнее сдавать экзамен и поступать в заведения высшего образования (ЗВО).

Также стало известно, что в 2024 году на треть сократилось количество поступающих, избравших первый уровень высшего образования – с 296 тысяч до 201 тысяч.

В то же время более чем на 41 тысячу стало меньше абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования. Почти на 21 тысячу меньше регистрировавшихся на основе образовательно-квалификационного уровня младший специалист или степеней младшего бакалавра или профессионального младшего бакалавра.

Гришина сообщила, что в этом году ЗВО получат втрое меньше новых студентов, но окончательные оценки будут после подведения итогов.

Чиновница подчеркнула, что сейчас нужно обращать максимальное внимание на гарантии безопасных условий обучения и совершенствования качества образовательных услуг. Таким образом, удастся наверстывать потери в учебе и повышать успеваемость детей. Кроме того, чиновница считает, что необходимо рассмотреть альтернативные варианты тестирования для вступительной кампании 2025 года.

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