Стало известно, как будет проходить обучение в университетах Украины с 1 сентября

Университеты в Украине с 1 сентября будут самостоятельно определять формы обучения и организации образовательного процесса.

Это возможно благодаря тому, что, согласно закону об высшем образовании, они имеют соответствующий уровень автономии и самоуправления, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет, надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности наших детей", – говорится в сообщении.

При этом Министерство образования и науки Украины рекомендует планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных властями.

В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

– для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

– для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

– для студентов ОС Магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации о том, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября.