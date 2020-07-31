Стало відомо, як буде проходити навчання в університетах України з 1 вересня

Університети в Україні з 1 вересня будуть самостійно визначати форми навчання та організації освітнього процесу.

Це можливо завдяки тому, що, відповідно до закону про вищу освіту, вони мають відповідний рівень автономії й самоврядування, повідомили в пресслужбі Кабінету міністрів.

"В Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них відбувався в безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно, чи ходитимуть в університет, треба ухвалювати з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні. Звичайно, всі рішення треба ухвалювати з урахуванням безпеки наших дітей", – йдеться в повідомленні.

Водночас Міністерство освіти і науки України рекомендує планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених владою.

У разі сприятливої ситуації МОН рекомендує почати 2020/2021 навчальний рік за таким розкладом:

– для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які цього року вступають на навчання до закладів вищої освіти, в період з 1 до 15 вересня 2020 року;

– для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року;

– для студентів ОС магістр першого року навчання – в період з 11 до 15 вересня 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації про те, як буде проходити навчання в школах із 1 вересня.