Страх, который помнят все. Почему на уроках физкультуры заставляли прыгать через козла: в сети дискуссия

Украинцы устроили дискуссию из-за странных упражнений на уроках физкультуры в школе, в частности речь идет о прыжках через козла. Пользователи сети не могли понять, для чего нужно было это делать и какие навыки это развивало.

Сообщение украинки Ирины Зубрицкой в Threads, где она спросила, для чего дети прыгали через козла, собрало более полумиллиона просмотров и почти 22 тысячи лайков. Многие из пользователей сети указывали, что после таких уроков они получали травмы: ломали руки, ноги, нос или получали сотрясение мозга.

Кроме того, наносило это упражнение и психологическую травму, ведь часто школьники боялись прыгать из-за страха упасть. Сошлось большинство украинцев и во мнении о том, что это упражнение не имеет смысла.

"У меня было застряли ноги и я упала назад вместе с этим козлом".

"Вместо того чтобы научить детей правильному питанию, упражнениям для спины, как поднимать вес, как делать те или иные упражнения на проблемные зоны. Чтобы идти в эту жизнь с багажом знаний, наше образование заставляет нас прыгать через козла, скакать на скорость и бросать мяч. До сих пор не понимаю зачем это и почему это не изменить".

"Ненавидел козла. Самое тупое упражнение, да еще и травмоопасное".

"Я так руку в двух местах сломала. Врач удивленно поднял бровь, когда я сказала, что прыгала через козла".

"Я всегда боялась того козла и не выполняла принципиально упражнение, а еще тот канат песня, от которого темнело в глазах и бег вплоть до тошноты. Вообще школьная физкультура, не направленная на здоровье ребенка, самый не нужный урок который только может быть".

"Я, как увидела этого козла, у меня аж начал дергаться глаз. Мы в школе начали через него перепрыгивать в старших классах, сначала все было ок, а потом мне, что-то случилось добегаю до него, а перепрыгнуть не могу и до конца девятого класса так я больше и прыгала через него".

"Это точно, одноклассница нос сломала + сотрясение мозга, я категорически отказалась прыгать, ну его, издевательство какое-то".

"Это моя школьная травма, когда прыгала, он каким-то образом перевернулся, но учитель вовремя меня поймал, так бы немножко раздавило".

Недавно украинцы уже поднимали эту тему в сети и отмечали, что подобные тренажеры были только во времена советского союза, тогда как за рубежом такая практика отсутствует. Кроме того,

