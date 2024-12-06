Студентам одного из университетов Украины разрешили приходить на лекции с домашними животными

В Кривом Роге Государственный университет экономики и технологий разрешил своим студентам приходить на занятия с домашними питомцами. Также на территории заведения проживают 10 собак – все привиты и с документами.

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Ухаживают за ними работники университета. Об этом говорится в материале "Суспільне".

По словам ректора заведения Андрея Шайкана, подобная инициатива возникла в начале полномасштабного вторжения России. Тогда в укрытие, расположенное на территории вуза, люди ходили вместе с домашними любимцами.

"Кто-то из наших девушек предложил: классно, чтобы у нас было по-европейски, открытые пространства. Мы поддержали и сказали: будем рet-friendly. С тех пор это правило распространяется на весь университет", – пояснил ректор.

В целом студенты учатся в этом вузе в дистанционном формате, но в укрытии часто проходят лекции, различные образовательные мероприятия, консультации перед экзаменами и т.д. Они могут прийти на них вместе с собачками или котиками.

Студентка София рассказала журналистам, что вместе с собакой Вестой пришла на консультацию перед экзаменом. По ее словам, обучению животное не мешает.

Валентина ходит на лекции с котом Доместосом. Занятия проходят в укрытии, поэтому она берет с собой животное, чтобы оно тоже было в безопасности. А студент второго курса Сергей пришел в университет с собакой Басей, которую его родители вывезли из Новой Каховки. Собака боится громких звуков, особенно когда одна дома, поэтому парень пытается ее не бросать.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница поделилась лайфхаками, как заинтересовать учеников информатикой, и предложила преподавать предмет только онлайн.

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