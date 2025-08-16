Студентка-самоучка решила математическую задачу, которую не могли решить 40 лет

Семнадцатилетняя Ханна Каиро с Багамских островов опровергла гипотезу Мизохати-Такеучи. Эта задача была давней проблемой в математике в области гармонического анализа, которая изучает поведение волн на криволинейных поверхностях.

Многие математики пытались решить ее в течение 40 лет, но Ханна вместо того, чтобы работать в рамках гипотезы, подумала о создании совершенно другой волновой схемы. Историю о девочке, которая училась дома самостоятельно, но получила место в докторской программе по математике Университета Мэриленда, рассказал сайт news18.

Ханна родилась на Багамах и училась дома своими родителями, которые поощряли ее углубляться в предметы, интересные ей. Более всего она любила изучать математику. К 11 годам девочка овладела математическим анализом и продолжила изучать такие предметы университетского уровня, как линейная алгебра, дифференциальные уравнения и топология. Она читала книги, посещала онлайн-курсы и иногда брала репетиторство.

Во время карантина из-за COVID-19 Ханна присоединилась к онлайн-кружку Чикагского математического кружка, где занималась проблемами, сложнее типичных школьных заданий. Это познакомило ее с вопросами и идеями, с которыми сталкиваются профессиональные математики.

В 14 лет Ханна подала заявку на летнюю программу Берклиского математического кружка, указав в своей заявке, что она уже прошла углубленную программу по математике для студентов – правдивое утверждение. Ее заявка была принята, что позволило ей присоединиться к программе одновременного зачисления Беркли и посещать занятия университетского уровня вместе со студентами магистратуры, и все это еще официально учась в школе.

Профессор по имени Руйсян Чжан познакомил Ханну с гипотезой Мизохати-Такеучи, которая предполагала ограничения на то, как волны могут фокусироваться на криволинейных поверхностях. Хотя многие студенты могли бы посчитать это сложной головоломкой, Ханна стремилась создать примеры, которые бы противоречили правилам гипотезы, вопреки частым тупикам. Она разработала волны, которые распространялись, а не пересекались. После тщательного тестирования ее пример показал, что предсказания гипотезы были совершенно неверными.

В феврале Ханна опубликовала свою исследовательскую статью на arXiv. Некоторые эксперты были поражены и поздравили ее, в то время как другие отнеслись скептически, сомневаясь, как кто-то такой молодой мог достичь такого подвига. Как следствие, Ханне предложили место в докторской программе по математике Университета Мэриленда, обходя требование к аттестату о полном общем среднем образовании или степени бакалавра.

