Студентки, еще в школе придумавшие 'невозможное' доказательство теоремы Пифагора, нашли еще 9 ее решений

Две студентки, Не'Кия Джексон и Кальсеа Джонсон из Луизианы, придумавшие в 2022 году "невозможное" доказательство теоремы Пифагора, нашли еще 9 ее решений. Девушки доказали утверждение с помощью тригонометрии, не прибегая к круговым соображениям.

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Результат, достигнутый студентками, прошел рецензирование учеными, пишет Live Science. В общей сложности молодым математикам удалось получить 10 доказательств теоремы Пифагора.

Джексон и Джонсон – третяя и четвертая в списке тех, которые доказали теорему Пифагора с помощью тригонометрии, без круговых рассуждений. Известно, что два предыдущих были профессиональными математиками. Круговое рассуждение – это когда рассуждение начинается с того, чем планируется окончить.

В статье, опубликованной в журнале American Mathematical Monthly, авторы говорят, что существует два способа представить тригонометрию и ее функции синус и косинус, но эти версии часто объединяют в одну.

Студентки объясняют, что слияние означает, что "попытка понять тригонометрию может походить на попытку понять картину, где два разных изображения напечатаны друг на друге".

Теперь исследователи могут открыть "большую коллекцию новых доказательств теоремы Пифагора", уверяют молодые математики.

Тригонометрия – это раздел математики, определяющий, как соотносятся стороны, длины и углы треугольника, и поэтому эта дисциплина часто содержит выражения теоремы Пифагора. Но Джексон и Джонсон удалось доказать теорему, используя результат тригонометрии, называемый Законом синусов, избегая круговых соображений.

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