Студенты получат самую высокую оценку: известный педагог из США дал четыре совета, как просто и легко подготовиться к экзамену

Во время подготовки к экзаменам студенты часто предпочитают пассивные стратегии, которые они хорошо знают. В частности, это касается перечитывания текстов, выделения без разбора важного или хаотических заметок.

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Известный американский педагог Эндрю Борига в Еdutopia дал советы студентам, как эффективнее подготовиться к экзаменам, чтобы получить высшую оценку. В частности, он советует делать паузы между занятиями, задавать вопросы к заметкам и научиться с пользой читать.

Максимализация прочитанного

Многие студенты предполагают, что достаточно прочитать отрывки несколько раз, чтобы проработать содержание, но этот подход является "пассивным по своей природе" и часто дает ученикам "ложное ощущение", что они получают инсайты.

Чтобы улучшить эту практику, следует делать интервалы между перечитываниями. Так, чтение текста через определенный промежуток времени обеспечивает лучшую производительность памяти по сравнению с перечитыванием, которое происходит сразу после первого прочтения.

В одном из исследований студенты, сделавшие 30-минутный перерыв после первого чтения короткого отрывка и перед вторым чтением, продемонстрировали лучшую память, чем перечитывавшие отрывок без пауз между чтениями.

Также ученики могут еще больше повысить эффективность перечитывания, добавив в него практику поиска информации. После первого прочтения им следует восстановить содержание, выписывая основное своими словами, проводя самопроверку, задавая себе вроде: "Как бы я объяснил это кому-то другому?". Эти упражнения могут выявить пробелы в знаниях и прояснить, на чем следует сосредоточиться при следующем чтении.

Выделение и подчеркивание

Выделение текста естественно для студентов и они считают, что таким образом с большей вероятностью запомнят информацию позже. Однако нередко ученики могут обозначать слишком мало или некритическую информацию, не имеющую эффективности в подготовке.

Студенты часто испытывают трудности с определением ключевых идей, которые нужно обозначить, не учитывают более широкую структуру текста, и поначалу им трудно отличить главное от второстепенного.

Педагог рекомендует не замечать текст во время первого чтения, ведь это может замедлить определение ключевых моментов. В то же время студентам следует определять цель, идею или определенные детали.

Конспектирование

Когда студенты просто пытаются дословно записывать лекции, конспектирование становится относительно неэффективной стратегией. Ведь таким образом они не могут более осмысленно воспринимать материал.

Лучшим способом станут записи итогов, перефразирование и конспект своими словами. Да, ученикам следует записывать что они думают об информации, которую они слышат от преподавателя. Таким образом они будут иметь меньшее количество заметок и большее понимание своих записей.

Исследования показывают, что добавление шага "вернись и поговори" в этот процесс также может помочь. Студенты, просматривавшие свои конспекты с одногруппником, а не в одиночку, записывали больше материала и получали высшие баллы на экзаменах.

Карточки для повторения

Из всех методов обучения использование флеш-карт может быть наиболее эффективным, поскольку это практика поиска, которая помогает ученикам изучать и хранить информацию и оценивать, насколько хорошо они понимают материал.

В одном из исследований участники изучали пары литовских и английских слов с помощью карт. Ученые обнаружили, что после двухдневной задержки участники, которые продолжали просматривать карточки, пока не смогли вспомнить слова 4-5 раз, запомнили на 40 процентов больше слов, чем те, кто продолжал скорее после правильного припоминания слов.

Еще одним способом улучшить запоминание информации станет пауза в день или два после того, как студенты впервые успешно прошли набор флеш-карт. Следует напомнить ученикам, что зубрение вечером перед тестом не только утомит их, но и будет неэффективным.

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