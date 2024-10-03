Студенты вскоре получат гранты в Дії: МОН подписало первый приказ

Министерство образования и науки подписало первый приказ о назначении государственных грантов на обучение первокурсников 2024 года. Первые студенты, подтвердившие в действии сертификаты, уже скоро получат средства.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в Facebook. Он подчеркнул, что конечный срок подтверждения сертификатов в Дії истекает 5 ноября 2024 года.

"Сегодня подписан первый приказ Министерством образования и науки Украины о назначении государственных грантов на обучение поступающим 2024 года. Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10,809 студентов (это первые, которые подтвердили в Дії сертификат о гранте) будут уже вскоре перечислены. Окончательный срок подтверждения сертификатов в Дії – 5 ноября 2024 года", – написал чиновник.

Он также сообщил, что МОН будет издавать следующие приказы про назначения грантов для студентов, которые будут получать сертификаты в Дії и подтверждать намерение ими воспользоваться.

Напомним, получить грант на обучение могут только поступающие, которые сдавали Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году. Это ключевое условие для поступления финансовой помощи от государства. По словам Винницкого, на участников НМТ прошлых лет грантовая система не распространяется. Для того чтобы получить государственное финансирование, абитуриентам необходимо было сдать вступительный экзамен в 2024 году.

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