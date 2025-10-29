Студенты второго курса не получили гранты на обучение: что говорит МОН

Студенты второго курса не получили гранты на образование, ведь подтверждение сертификатов через приложение Дія отсрочено из-за доработки системы Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Министерство образования и науки разослало университетам письмо с объяснением.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, студенчество обеспокоено сложившейся ситуацией.

В письме МОН указано, что соискатели образования, получившие государственный грант на 2024/25 учебный год, смогут продолжить его в 2025/26-м. Однако когда именно можно будет подтвердить грант, МОН сообщит дополнительно. А первые выплаты студентам второго года обучения, согласно письму, должны быть осуществлены до конца 2025 года.

"Когда именно можно будет подтвердить грант – МОН пообещало сообщить дополнительно. А первые выплаты студентам второго года обучения, согласно письму, должны быть осуществлены до конца 2025 года", – сказал Бабак.

Напомним, студенты, которые получили гранты в 2024 году, могут продлить действие государственной помощи на новый учебный год. Для этого им нужно убедиться, что они не имеют академической или финансовой задолженности в учреждении высшего образования.

После того, как сертификат появился в Дії, нужно было подтвердить грант с 1 по 30 сентября. Сумма гранта на 2025/26 учебный год (если студент не меняет образовательную программу) будет индексирована пропорционально повышению стоимости обучения, но не более чем на 12%. Для первокурсников 2025 года грант будет поступать после 15 сентября в мобильном приложении Дія. Подтвердить получение государственной помощи необходимо до 25 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН назвало 10 специальностей, где поступающие получили наибольшее количество грантов на образование в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!