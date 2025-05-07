'Суть всего зла'. Что случилось с первым городом в Англии, который попытался запретить смартфоны для детей до 14 лет

В 2024 году город Сент-Олбанс (Англия) стал первым, где попытались запретить использование смартфонов детьми до 14 лет. Инициатором выступил директор одной из начальных школ Мэттью Тавендер, который выразил глубокую обеспокоенность влиянием гаджетов на психическое здоровье, развитие концентрации, сон и социальные навыки учеников.

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Кампания получила название "Детство без смартфонов", информирует The Guardian. В течение года доля школьников, которые имели смартфоны уменьшилась с 75% до 12%. Таких успехов удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству учебных заведений, родителей и местной общины.

Модель, по словам директора, не требовала законодательных запретов, а предусматривала лишь добровольное согласие взрослых не давать детям гаджетов.

Инициатива получила огласку, поэтому другие школы заинтересовались таким опытом. Несмотря на это, некоторые эксперты и родители относятся предвзято к такой модели, ведь не все могут компенсировать смартфоны другим досугом. Кроме того, сетовали и на вмешательство в личную автономию семей.

Впрочем, большинство родителей, участвовавших в эксперименте, признавались, что им стало значительно легче отказать ребенку в смартфоне, когда это стало нормой в школе. Школьники перестали "выпадать" из социальной жизни, потому что цифровые ожидания изменились. Значительное количество родителей учеников обязаны инициативе и считают ее необходимым шагом к здоровому детству.

Тавендер верит, что движение детства без смартфонов – не временная инициатива, а долгосрочный культурный шаг вперед. Его цель – не просто сократить экранное время, а восстановить ценность настоящего детства: с живым общением, книгами, улицей и фантазией.

И хотя вызовы остаются – особенно в цифровом мире, который становится все более агрессивным – опыт Сент-Олбанса показывает: изменения возможны. Иногда, чтобы защитить ребенка, стоит просто сказать "нет" и знать, что ты не один, уверяет директор.

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