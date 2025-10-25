'Свято' или 'празник'? Как правильно сказать на украинском, чтобы не было ошибки

В украинском языке есть два слова, которые означают день, когда что-то празднуют – "свято" и "празник". Однако многие считают, что "празник" – это калька с русского, что не является правдой.

Дело в том, что в большинстве современных словарей это слово написано с пометкой "разговорное". А по словам большинства языковедов, оно происходит из праславянского и имеет церковное значение. Больше об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет языковед Мария Словолюб, в православянском языке оно означало "порожній" – то есть свободный от работы день. А сегодня словом "празник" обозначают храмовый праздник. Об этом она рассказала в видео на своей странице в TikTok.

Однако, на филологической странице в Facebook Krapka указывается, что слова "свято" и "празник" являются синонимами, но из-за того, что "празник" можно трактовать по-разному, не стоит использовать его в документах или в научных работах. Потому что разногласия в понимании его значения приведут к недоразумениям между сторонами.

