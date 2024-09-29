Тайм-менеджмент для школьников. Как помочь ребенку правильно тратить свое время

Тайм-менеджмент – навык, который важно развивать у ребенка с раннего возраста. Это позволит ей не только правильно планировать свое время, но и воспитывать дисциплинированность, уравновешенность, пунктуальность.

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Научить ребенка максимально эффективно использовать свое время может любой родитель. Издание WoMo собрало для этого рекомендации.

Рациональное планирование и распределение времени научит ребенка своевременно выполнять домашние задания, иметь время на отдых, успевать посещать разные секции и заниматься хобби.

Разделить сложные задачи на части. Важно, чтобы эти части имели четко очерченные рамки. К примеру, задание почитать книгу слишком абстрактна. Более эффективным будет дать задание прочесть конкретное количество страниц.

Перерывы для отдыха. Если школьник больше часа выполняет домашнее задание, ему нужен перерыв. Это может быть любая активность или небольшая прогулка. Так эффективность выполнения задачи будет выше, чем когда ребенок будет сидеть, пока не выполнит все.

Сначала – планирование недели. Школьник должен знать, как будет запланирована его неделя и самостоятельно ориентироваться в расписаниях уроков и секций. Также ребенок должен сам понимать, когда у него есть время на прогулки с друзьями или просмотр мультфильма. Для этого план на следующую неделю следует составлять в воскресенье. Его можно записывать в дневник или хорошо оформить и повесить на стену.

План на день. Его следует составлять и проговаривать с ребенком вечером. Его можно оформить, как и недельный, но добавить мелкие дела.

Приоритетные задания. Родителям следует научить ребенка определять, какие дела требуют немедленного исполнения, а какие можно закончить на следующий день. Первоочередные задачи можно выделять в дневнике ярким цветом.

"Поедание лягушек". Речь идет о выполнении неприятных дел, которые обычно откладывают на потом. Первое правило "поедания лягушек" таково: если вам нужно съесть двух лягушек, съешьте сначала более гадкую. Начинайте с большего, более сложного и важного. Второе правило: если вам все равно придется съесть живую лягушку, то долго сидеть и смотреть на нее – ничем не поможет.

Ребенку следует помогать с такими задачами и расспросить, что именно и почему ему не нравится.

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