'Так удобнее управлять': заслуженный учитель Украины объяснил, откуда у ребенка берется страх школы и как это исправить

Для некоторых взрослых и детей страх стал фоновой эмоцией, которую "подарила" школа. Когда речь заходит об учебе и школе многие могут испытывать переживания и страх, которые влияют на наши решения и управляют судьбой.

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Об этом пишет учитель физики, Заслуженный учитель Украины, соучредитель школы "Базис" Александр Трилис. Он предлагает педагогам научить школьников положительному самоуправлению и возможности мечтать, чтобы им не нужно было бояться.

Педагог объяснил, что у учеников может возникнуть страх получить плохую оценку, что родителей вызовут к директору, что будут смеяться одноклассники или что учитель будет кричать. С возрастом такие переживания перерастают в страх не получить премию или престижную командировку, что руководитель найдет ошибку в отчете или уволит с работы.

"Следует признаться, что это работает. Одно из самых высоких человеческих достижений – общество, его структура, нуждается в определенных механизмах управления, и страх – один из самых мощных рычагов. Испуганный человек становится послушным и управляемым. Или, если выражаться положительно, страх удерживает человека от асоциальных поступков, направляет ее деятельность в конструктивном направлении", – отметил Трилис.

Человек, испытывающий страх, создает в голове модель нежелательной ситуации и свои действия в ней. Так он проживает жизнь, наполненную неприятными ситуациями, которых на самом деле не было. Действенным способом избежать этого педагог считает положительное самоуправление. Человек, управляемый положительными стимулами, становится более раскрепощенным в своем воображении, более креативным, инициативным, отмечает он.

Управлять через страх удобнее, чем через мечту, потому что страх на всех один, а мечта у каждого своя, отмечает Трилис. Однако, активизация информационного обращения облегчает переход к положительной мотивации в образовании и в то же время усугубляет последствия негативной мотивации.

Как педагоги могут уменьшать вес страха в учебном процессе и увеличивать вес мечты:

– предлагать ученикам многокомпонентные задания, где нужно воспринимать, сопоставлять, общаться, анализировать, записывать, оформлять, двигаться, находить новые источники информации;

– создавать четкие правила, предоставляя ученикам базу для формирования мечты, ведь мечта – это прогнозирование желаемого результата и такое прогнозирование значительно облегчается, если есть прозрачные правила, по которым существует мир;

– предоставлять школьникам выбор – если выбора нет, то мечта является напрасной тратой времени и усилий;

– давать детям адекватные знания об окружающем мире;

– проследить связь между действиями и их последствиями, создавая таким образом ответственность. Взяв на себя ответственность, мы приобретаем дееспособность, потому что действие без последствия не имеет никакого смысла;

– говорить с детьми об их видении окружающего мира, о планах на будущее, впечатлениях от прошедших событий, достижениях и поражениях.

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