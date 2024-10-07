Лучшая учительница Украины раскрыла свои суперсилы: ее ученики пишут книги из 1 класса и принимают участие в выборах

Учительница начальных классов Леся Павлюк, которая стала победительницей национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024, поделилась секретами своей суперсилы, которые она использует в обучении детей. В частности, она уже с первого класса призывает школьников писать и иллюстрировать книги.

Видео дня

Об этом педагог рассказала в интервью Освитории. Она поделилась, что дети пишут о фантастических и реальных героях и справляются с такой задачей не хуже детских писателей. Кроме того, школьники принимают участие в выборах и готовят свои предвыборные программы.

Так, для них создаются настоящие условия с двумя турами и кабинками для голосования со шторами. По словам Павлюк, половина учеников мечтают стать старостой класса, а таким образом они знакомятся с тем, как проходят выборы во взрослом мире.

Также учительница внедряет в обучение ментальную арифметику, которая улучшает понимание математики и развивает творческие способности у детей. Так, один из ее учеников вошел в Книгу рекордов Украины, совершив наибольшее количество одновременно выполненных действий во время устного счета.

Кроме того, педагог вместе с детьми помогает Вооруженным Силам Украины. В частности, ученики изготавливали разные товары и продавали их на школьной ярмарке. По словам Павлюк, такая работа тренирует предприимчивость, дает базу знаний о благотворительности, прокачивает командную работу и финансовую грамотность.

Ранее OBOZ.UA общался с Александром Думышинцем, который рассказал об образовании будущего, правило "5 минут" и участие в Global Teacher Prize Ukraine 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!