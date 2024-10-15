'Тебе еще рано, в школе через три года расскажут'. Как не отбить у ребенка интерес к миру и жажду знаний

В период, когда ребенок начинает интересоваться окружающим миром, взрослым важно поддержать его в этом. В частности, отвечать на вопросы и не останавливать собственные исследования. Таким образом, ребята получают прекрасную возможность учиться.

Видео дня

На этом отмечает кандидат биологических наук и нейробиолог Петр Черноморец в интервью OBOZ.UA. По его словам, если говорить ребенку, что ему еще рано что-то знать и он будет изучать это в школе через несколько лет, это может привести к потере любопытства.

"Ребенку от самого маленького возраста просто интересен мир. ставит. Он спрашивает: "А как это устроено?" Делает свои эксперименты. Если взрослые ему в этом помогают, не останавливают его от каких-либо собственных исследований и отвечают на его вопросы именно тогда, когда он их задает. А не "Сейчас ты об этом не будешь знать, а вот послезавтра или через три года сядешь за парту – и тогда тебя заставят прочесть об этом". Так это не работает", – говорит Черноморец.

Он объясняет, что правильно организованное обучение становится методом борьбы со стрессом. Ведь в таких случаях возбуждается дофаминовая система. Однако в нашей стране, по словам ученого, образование чаще вызывает дискомфорт и неприятные чувства.

"Обучение – это один из самых крутых способов уладить со стрессом. Потому что когда мы исследуем миры, узнаем новое, это возбуждает дофаминовую систему. Единственное, проблема в том, что у нас преимущественно обучение так организовано, что его делают максимально неприятным и дискомфортным. Что обучение – это сложно, это придется бороться с собой", – добавляет ученый.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 навыках родителей, необходимых для эффективного воспитания детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!