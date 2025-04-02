'Тебя забирают на глазах у всего класса'. Украинка поделилась опытом, как школы Финляндии наказывают учеников за драки

Финских школьников, которые вызывают драки, серьезно наказывают за такое поведение. В частности, учеников забирают из школы на глазах у всего класса и отправляют домой.

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Об этом рассказала украинская журналистка Галина Сергеева, которая живет в Финляндии с 2018 года, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, на следующий день после такого случая школьники могут вернуться к учебе, однако за очень плохое поведение могут выгнать из школы.

"Как только начинается какой-то конфликт между детьми, тем больше поднятие руки на кого-то, обоих сразу отправляют домой. Мне позвонила учительница, когда я была на работе (звонят они в крайнем случае), и сообщила о драке. Наказание действительно серьезное – тебя забирают из школы на глазах у всего класса. На следующий день уже можно возвращаться, но учеников, которые себя очень плохо ведут, могут и из школы выгнать", – поделилась Сергеева.

Она также отметила, что в учебных заведениях серьезно относятся к буллингу. В случае травли нужно сразу сообщать классному руководителю, после чего собирается несколько комиссий. Кроме того, по словам журналистки, чтобы избежать конфликтов среди учеников, с ними работают социальные работники.

Также дети должны своевременно приходить на уроки, а за опоздание на одну минуту их могут не пустить даже в помещение. Сергеева отмечает, что в финских школах придерживаются пунктуальности. Кроме того, родители должны обязательно уведомить учителей о причине отсутствия ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в детсадах Финляндии дети чуть ли не плавают в лужах и ходят в заведение с насморком.

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