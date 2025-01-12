Техника пяти пальцев и счет до 10. Три простых способа, которые помогут родителям успокоить ребенка

Когда у ребенка случается истерика, она часто может сопровождаться криком и слезами. Психологи советуют родителям в это время быть рядом с ребенком, в поле его зрения, и помогать успокоиться.

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В то же время родители должны распознавать и собственные эмоции,, а также уметь их контролировать, чтобы научить ребенка тому же. На Instagram-странице easygoing_parents рассказали о трех простых техниках, которые помогут успокоиться и научить этого ребенка.

Способ №1.Тайм-аут для эмоций

Выделите отдельных пять минут и испытывайте эмоцию, позвольте ей побыть с вами в течение этого времени. Позвольте себе или ребенку чувствовать все, что есть:

плакать;

говорить, что расстраивает;

рисовать или писать свои чувства;

если это злость, можно бить подушку или смять бумагу.

Способ №2. Пять пальцев

Положите руку перед собой ладонью вверх и проведите указательным пальцем другой руки по контуру каждого пальца. Вдыхайте, когда поднимаете по пальцу, и выдыхайте, когда опускаете. Повторяйте, пока не почувствуете покой.

Способ №3. Цифра до 10

Признайте, что вы ощущаете ту или иную эмоцию. Медленно сосчитайте до 10, вдыхая на каждое число. Если после 10 счетов эмоция еще сильна, начните считать в обратном порядке от 20 до 1. Можно закрепить техникой "Тайм-аут для эмоций".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев сказал, что когда у ребенка случается истерика из-за того, что он не получил того, чего желает, родителям следует его поддерживать и быть рядом. Однако, не нужно слепо соглашаться на условия ребенка, если вы уже сказали ему "нет".

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