Температура превысила 40°C, дети звали своих мам: в школах Великобритании сложилась критическая ситуация

Экстремальная жара, обрушившаяся на Великобританию, вынуждает учителей отчаянно защищать детей от аномальных условий, в которых им приходится учиться. Так, в классах температура превышает 40°C, а школьники страдают от теплового удара, тошноты и головной боли. Обучение в самые жаркие дни практически невозможно, поскольку поведение и внимание учеников быстро ухудшаются.

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Некоторые учителя теряли сознание во время уроков, в то время как другие покупали вентиляторы и шторы за свой счет, чтобы защитить детей и себя, сообщает The Guardian. Педагоги рассказывают, что в начальной школе дети сидели или лежали на полу с бутылками воды, потея, жаловались на головную боль и тошноту и звали своих родителей.

Многие школы не справляются с жарой, поскольку в них мало или вообще нет тени, а стекол много. Здания часто старые и плохо утеплены, на детских площадках уложена искусственная трава или бетон, что усиливает воздействие жары, а во многих учреждениях нет кондиционеров.

Некоторые сотрудники сообщали об учениках и учителях, сидящих на полу в классах с выключенным светом и в тени. В то же время некоторые педагоги делились, что работали в странах с более жарким климатом, однако там в каждом классе были потолочные вентиляторы и правила относительно окон и дверей.

Главные истории дня

Необычная жара привела к закрытию или частичному закрытию более 1000 школ в Англии и Уэльсе в июне. Каждое пятое занятие было пропущено — это самый высокий показатель ежедневных пропусков за 2025–26 учебный год.

Более половины родителей заявили, что их дети пропустили как минимум один день в школе. 40 % сообщили, что школьники возвращались домой перегретыми и измученными. 46% указали, что их дети не могли играть на улице, потому что было слишком жарко.

Напомним, что во Франции учителя завешивают окна одеялами и разрешают играть в воде на улице из-за аномальной жары, а большинство учеников рады снять обувь во время уроков. В то же время в лондонских школах нет кондиционеров, из-за чего в классах слишком жарко.

Повышение температуры заставило выбирать между закрытием школ, что приводит к образовательным потерям, и воздействием высоких температур, которые могут повлиять на результаты обучения. В Великобритании и Франции учебный год обычно заканчивается в июле, однако изменение климата сильно сказывается на Европе, из-за чего ученики часто находятся в старых зданиях, не приспособленных для охлаждения в жару.

Один из директоров школ на юго-западе Англии рассказал, что учебное заведение закрылось на несколько дней, ведь дети вынуждены сидеть в "теплице шесть часов в день". Окна в классах открываются не более чем на щель, а несколько кондиционеров охлаждают только серверы, тогда как на 60 классов приходится всего 50 вентиляторов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Швеции проводят уроки выживания для детей, где их учат разводить костёр, правильно пользоваться ножами, а зимой школьники прыгают в ледяную воду, чтобы научиться вести себя в чрезвычайных ситуациях.

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