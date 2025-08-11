"Типа" на украинском: как заменить слово, которое используют практически все

Елена Былим
'Типа' на украинском: как заменить слово, которое используют практически все

В украинском языке немало заимствованных слов, которые со временем превратились в языковые привычки, хотя и не соответствуют нормам. Одним из таких является "тіпа" – распространенное в повседневном общении слово, пришедшее из русского. Это так называемое слово-паразит.

Его часто употребляют для обозначения чего-то приблизительного, условного или похожего. Несмотря на это, стоит избегать этого русизма и заменять его украинскими аналогами. Ведь правильный подбор слов не только делает язык чище, но и повышает культуру общения.

"Типа" является языковым мусором, который незаметно проникает в нашу речь. Например, вместо фразы "тіпа слідує за модными тенденциями" следует использовать украинские конструкции. Это поможет избежать суржика и сохранить естественность высказываний.

Среди самых удачных заменителей – "ніби", "мовби" и "схоже, що". Так, предложение "похоже, он следует за модными тенденциями". Это звучит грамотно. Использование этих слов делает речь более выразительной и понятной.

В сообществе "Движение за язык" напоминают, что избегать стоит не только слова "типа". Там привели целый перечень русизмов и их украинских соответствий: "блин" заменяют на "трясця", "воопще" – на "взагалі", "канешно" – на "звісно", а "короче" – на "одним словом".

Как заменить слово "типа":

  • бу́цім (розмовне)
  • бу́цімто
  • ге́йби (діалектне)
  • мо́вби
  • мо́вбито
  • мов
  • на́че
  • на́чебто
  • наче́б
  • немо́в
  • немо́вби
  • немо́вбито
  • нена́че
  • нена́чебто
  • ні́бито
  • як

