Только не говорите: 'Ничего страшного!' Дмитрий Карпачев дал совет родителям, как реагировать на детскую брань

Когда дети впервые слышат бранные слова, они не воспринимают их как нечто плохое, поэтому повторяя их они лишь проявляет возрастное любопытство. Для малышей это новый опыт с элементами игры и ощущение взрослости. Если родители улыбаются этому и говорят, что ничего страшного нет, то ребенок считывает такую реакцию как норму.

Зато стоит объяснить, что в семье так не говорят и подобные слова могут оскорблять других. На этом отметил эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрия Карпачева в телепроекте "Супермама". По его словам, в таких случаях лучше всего работает игровой подход, когда ругань заменять на вымышленные, смешные или странные слова.

"Когда ребенок впервые слышит бранные слова, он не воспринимает их как что-то плохое. Для малышей это новый яркий опыт с элементами игры и ощущение взрослости. Ключевой здесь является реакция взрослого, когда мама улыбается и говорит: "Ничего страшного, ребенок считывает это как норму. В ситуациях, когда ваш ребенок услышал ругательство, объясните, что в вашей семье так не говорят и что эти слова могут оскорблять других. Хорошо работает игровой подход. заменять ругань на вымышленные, смешные или странные слова, направляя детскую энергию в безопасную сторону", – сказал Карпачев.

Напомним, мама четвероклассника из Днепропетровщины поделилась сообщением от учительницы, которая давала домашнее задание. Так, школьнику нужно на листочке записать и выучить синонимы к слову "бл**ь". По словам педагога, оно не сходит с уст парня. Учительница отметила, что нужно "научиться материться на украинском". Мама школьника обратилась к сети с просьбой о помощи.

В комментариях украинцы поделились синонимами, которыми можно заменить ругань, которую использует мальчик. Кто-то в комментариях удивился такому заданию, а кто-то наоборот говорил, что это хорошая идея. В то же время большинство поняло, что задача имела целью воспитательный момент.

