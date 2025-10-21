Только не говорите "пока": как правильно прощаться на украинском языке
Большинство украинцев, когда прощаются друг с другом, используют слово "пока", которое является калькой с русского. Языковед Мария Словолюб рассказала, что украинским правильным вариантом является слово "па-па".
По ее словам, это неофициальная версия прощания. Также в своем видео на TikTok она назвала и те, которые используются в деловом общении.
"Также есть и другие, официальные формулы. Такие, как:
- До побачення;
- До зустрічі;
- На все добре;
- Бувай;
- Бувайте здорові;
- Нехай щастить", – перечислила она.
А когда вы прощаетесь перед тем, как пойти спать, то на украинском надо говорить "на добраніч".
"Обратите внимание, это словосочетание пишется отдельно", – отмечает эксперт.
