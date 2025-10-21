Только не говорите 'пока': как правильно прощаться на украинском языке

Большинство украинцев, когда прощаются друг с другом, используют слово "пока", которое является калькой с русского. Языковед Мария Словолюб рассказала, что украинским правильным вариантом является слово "па-па".

По ее словам, это неофициальная версия прощания. Также в своем видео на TikTok она назвала и те, которые используются в деловом общении.

"Также есть и другие, официальные формулы. Такие, как:

До побачення;

До зустрічі;

На все добре;

Бувай;

Бувайте здорові;

Нехай щастить", – перечислила она.

А когда вы прощаетесь перед тем, как пойти спать, то на украинском надо говорить "на добраніч".

"Обратите внимание, это словосочетание пишется отдельно", – отмечает эксперт.

