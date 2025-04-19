Только не говорите 'страхівка': как правильно назвать страховой полис на украинском

Разговорный украинский язык имеет немало слов, которые каждый из нас может подвергнуть сомнению: правильно ли говорить так. Например, когда речь идет о страховании, часто можно услышать два варианта – "страхівка" и "страховка".

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Однако, по словам филологов, вариант "страхівка" ошибочен и его лучше избегать. Как же лучше говорить, чтобы не допустить ошибку, разбирался OBOZ.UA

Несмотря на то, что часто услышать, что слово "страховка" является неправильным вариантом, языковеды уверяют, что это не является калькой или заимствованием из русского языка. В толковом словаре украинского языка также указано, что страховка – это то же, что страхование.

Так, большинство филологов соглашаются с тем, что наиболее правильно будет говорить именно "страхування" или "поліс страхування" или "договір страхування" – все эти словосочетания уместны в контексте любого страхования – жилья, транспорта, медицинского и т.д.

Если же речь идет об автотранспорте, то еще можно сказать "автоцивілка".

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