Только не говорите ''здача'': как на украинсокм правильно назвать остаток денег после расчета

Рассчитываясь в магазине за товар, украинцы часто используют слово "здача". Но на самом деле это калька с русского.

Остаток денег после оплаты определенного товара или услуги в украинском языке имеет единственное правильное определение – "решта". Об этом на своей странице в Facebook пишет "Рух за мову".

Дело в том, что в украинском языке выражение "давати здачі" имеет совсем другое значение. Как объясняет в своем видео на YouTube-канале ТРК Рудана Ирина Павленко, здесь речь идет о том, чтобы отвечать ударом на удар, обидой на обиду.

"А остаток денег, который возвращается при расчете, называется "рештою"", – добавляет она.

