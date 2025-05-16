Топ-10 лучших университетов Украины по рейтингу Scopus: куда поступать в 2025 году

Обнародован ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus в 2025 году. Университеты классифицированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

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Тройку первых неизменно с прошлого года возглавили Киевский национальный университет им. Шевченко, Харьковский национальный университет им. Каразина и Львовский национальный университет им. Результаты рейтинга опубликовала Оѕѵіта.ua.

Далее разместился Сумской государственный университет, который поднялся на две ступеньки выше по сравнению с прошлым годом. Пятый – Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

На шестом месте оказался Одесский национальный университет им. Мечникова, который опустился на две позиции.

Седьмым стал Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого.

На восьмой позиции Черновицкий национальный университет им. Федьковича, а на девятом – Национальный университет "Львовская политехника".

Замыкает первую десятку рейтинга Прикарпатский национальный университет им. Стефаника.

База данных Scopus постоянно индексирует более 30 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сумской государственный университет обошел все украинские вузы в престижном рейтинге.

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