Топ-10 питательных перекусов для школьников: помогут справиться со стрессом

Полезная еда для детей должна быть вкусной. Только в таком случае они захотят ее есть. Поэтому над тем, какой будет перекус, стоит заморочиться.

Видео дня

О том, что лучше давать ребенку на перекус, рассказал диетолог Марко Шпара в медиа Освіторія. Эксперт назвал десять вкусных и полезных вариантов.

Предложите ребенку фрукты

Фрукты – это всегда отличный вариант полезного перекуса. Это могут быть бананы, мандарины, яблоки, груши. Сюда же относятся и ягоды. Их можно просто нарезать, подать с арахисовой пастой. Также фрукты можно предложить ребенку в виде чипсов. Самые вкусные будут из яблок и бананов.

Такой перекус можно приготовить даже дома в духовке. Для этого фруктовые кусочки выложите в один слой на противень. Сверху добавьте корицу. Запекайте в духовке при температуре 80–100 градусов 1–1,5 часов в зависимости от желаемой сухости чипсов.

Прекрасный вариант перекуса – смузи из фруктов и ягод

Смузи – очень питательный и полезный напиток. Его можно готовить как из свежих плодов, так и из замороженных. Фрукты и ягоды будут очень вкусно сочетать с растительным молоком или йогуртом без наполнителей.

Фруктовая пастила и фруктовое пюре

Вместо магазинных конфет ребенку можно предложить пастилу. Если она магазинная, внимательно изучайте состав, чтобы там не было консервантов и сахара. Особенно уместен такой перекус будет в период отключений света.

Запеченные яблоки с орехами и сухофруктами

Такой вкуснятина вы с легкостью приготовите дома. Из яблок нужно осторожно вырезать сердцевину. Внутрь можно положить всевозможные орехи, изюм, сухофрукты. Все это присыпать корицей и апельсиновой цедрой. Добавить немного растительного масла, ванильного сахара или кленового сиропа. Сбрызнуть совсем немного водой и запекать 20–30 минут при температуре 180 градусов.

Злаковые батончики

Если вы выбираете ребенку для перекуса злаковые батончики – обращайте особый вес на склад. Там не должно быть лишнего сахара. Лучшее наполнение – это сухофрукты и орехи.

Чиа-пудинг

Семена чиа – это настоящий суперфуд, обогащающий организм разными полезными компонентами. Можно сделать вкуснейший чиа-пудинг. Для этого залейте две столовые ложки семян чиа неполным стаканом молока. Добавьте 1 ст.л. любимого джема и, по желанию, кокосовую стружку. Поставьте в холодильник на ночь. Уже готовый пудинг украсьте фруктами и ягодами.

Банановый хлеб

Для бананового хлеба идеально подойдут всего 3-4 перезрелых банана. Их нужно разделить вилкой, добавить немного растительного масла, коричневый и ванильный сахар. Все это хорошо перемешать. После этого добавить 2 не слишком полных стакана обычной муки. Затем добавить разрыхлитель и корицу. Также будет вкусно положить сюда сухофрукты. Форму смазать растительным маслом и выложить туда тесто. Выпекать 40-60 минут при температуре 180-200 градусов.

Цельнозерновой сэндвич с авокадо, овощами и хумусом

Если для бетерброда использовать цельнозерновой хлеб – это будет достаточно питательно и полезно. Для наполнения можно использовать хумус, который легко получится приготовить дома. Для этого нужно просто запечь нут, сделать из него пасту. Выложить готовый хумус на хлеб, добавить любимые овощи и авокадо.

Фалафель собственного приготовления или магазинный

Из того же нута также можно сделать фалафель. Сырой нут нужно замочить на ночь. Затем воду слить и все взбить блендером. Добавить измельченный лук, кинзу, отварной рис, кориандр, соль. Можно добавить немного грибов. все взбить до однородности и жарить в виде шариков на сковороде.

Даже попкорн может быть отличным перекусом.

Просто приобретите кукурузу в магазине и пожарьте ее на сковороде – это будет отличный перекус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.