Топ-10 популярных профессий, где не нужна математика

Украинские абитуриенты, которые не хотят изучать или не любят математику, могут выбрать из тех специальностей, которые не акцентируют внимание на этом предмете. Поэтому, получая образование в университете, студенты могут сосредоточиться на других навыках.

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OBOZ.UA собрал список специалистов, где точная наука либо не нужна вообще, либо используется редко. Подробнее о популярных профессиях читайте дальше.

Журналистика и писательство

В этой специальности важно иметь навыки письма и аналитическое мышление. В то же время специалисты должны четко доносить мысли, интервьюировать людей, исследовать темы и заинтересовать читателя.

Графический дизайн

Графические дизайнеры работают с программами редактирования изображений. Для этой специальности важны умения работать с цветом и шрифтами, а также иметь творческое мышление. Специалисты могут найти себя в рекламе, создании веб-сайтов или печатной продукции.

Психология

Одной из самых популярных профессий, которую в этом году выбирают поступающие – психология. Эти специалисты имеют цель помогать людям справляться с эмоциональными проблемами. В этом случае важно уметь слушать и анализировать услышанное.

Правоведение

Представители этой профессии должны развивать аналитические способности, уметь аргументировать свою позицию и хорошо знать законодательство. Адвокаты занимаются консультированием и защитой клиентов, представляя их в суде.

Языкознание и перевод

В этом случае важно иметь умение понятно и точно передавать значение слов или контекста, а также хорошую память. Учась на этой специальности можно получить профессию переводчика. Эти специалисты работают с иностранными языками, текстами или документами. Кроме того, в Украине достаточно широкий выбор языков для изучения.

Творческие специальности

Для реализации этой профессии нужно обладать эмоциональным интеллектом, хорошей памятью, умением перевоплощаться и иметь творчество и выразительность. Художники создают музыку, спектакли, картины и т.д.

Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса

Чтобы работать в этой сфере, нужно развивать коммуникабельность и быть организованным. Студенты могут стать туристическими агентами или гостиничными администраторами.

Модельер

Главные навыки этой профессии – творчество и внимание к деталям. Модельеры создают одежду и аксессуары, работая с тканями и изучая модные тенденции.

Логистика

Эти специалисты занимаются организацией и управлением в поставках товаров. В этой профессии важно быть организованным и уметь работать с транспортом.

Ивент-менеджмент

Профессия предусматривает организацию и проведение различных мероприятий. Здесь важно иметь навыки управления проектами и уметь быстро решать проблемы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что обязательная сдача математики на вступительных экзаменах, по мнению Игоря Ликарчука, введена для шоу. По его словам, тест по этому предмету должен быть по необходимости абитуриентов.

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