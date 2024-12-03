Топ-3 салатов, которые можно приготовить с детьми на Новый год

Новый год – это всегда сказочная атмосфера и вкусные блюда на столе. Чтобы сделать праздничное меню интересным и для малышей, стоит добавить яркие и аппетитные салаты. Их следует делать именно из тех ингредиентов, которые больше всего любят дети.

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Редакция OBOZ.UA подготовила подборку трех салатов, которые можно приготовить детям на новогодний стол. Такая еда точно понравится малышам.

1. Салат оливье с колбасой

колбаса вареная – 300-400 г

яйца – 5 шт.

картофель – 3 шт.

консервированный зеленый горошек – 1/2 банки

соленые огурцы – 2-3 шт.

соль – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Варить яйца и картофель.

2. Нарезать вареную колбасу аккуратными одинаковыми кубиками.

3. Отправить ее в глубокую емкость.

4. Сюда добавить консервированный горошек.

5. Соленые огурцы порезать кубиками и высыпать в тарелку.

6. Яйца и картофель измельчить кубиками.

7. Высыпать его в тарелку.

8. Добавить соль и майонез. Тщательно перемешать все составляющие салата.

9. Для оформления салата нам понадобится кулинарное кольцо.

10. Для декора можно брать как мясные атрибуты, так и овощные.

2. Салат с анансом, курицей и кукурузой

куриная грудка вареная – 1 шт.

майонез – по вкусу

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

консервированные ананасы – 1 банка

консервированная кукуруза – 1 банка

Способ приготовления:

1. Сначала нам понадобится вареная куриная грудка. Ее нужно нарезать на пластинки, а затем каждую из них измельчить ножом на соломку.

2. После этого нам понадобятся ананасы. Слить из них сироп и нарезать фрукты на небольшие кубики или полоски.

3. Дальше нам понадобится сладкая консервированная кукуруза. Сливаем из нее всю воду, а затем отправляем в миску с ананасами и куриной грудкой.

4. Теперь моем укроп. Обсушиваем его бумажными полотенцами, измельчаем ножом и отправляем в миску с ранее подготовленными ингредиентами. Советуем оставить несколько веточек укропа для декора.

5. На следующем этапе ко всем компонентам добавляем соль и черный молотый перец. Количество соли и перца зависит исключительно от ваших вкусов.

6. Напоследок салат заправляем домашним или магазинным майонезом. Тщательно все перемешиваем.

7. Салат готов. Отправляем его в красивые тарелки, а затем декорируем укропом и другими компонентами по выбору.

3. Фруктовый салат

груша – 2 шт.

киви – 3 шт.

апельсин – 1 шт.

мандарин – 3 шт.

банан – 3 шт.

консервированные ананасы – 300 г

йогурт – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала чистим груши от кожуры, отделяем серединку и мякоть нарезаем маленькими аккуратными кубиками. Этот фрукт придаст приятный и особый аромат салату.

2. Киви разрезаем пополам и чистим его от кожуры с помощью ложки. Нарезаем фрукты маленькими кубиками, которые внесут в десерт легкую кислинку.

3. Бананы отделить от кожуры и порезать кубиками среднего размера. Благодаря им десерт будет иметь сладкий вкус и приятный аромат.

4. Чистим мандарины. Разделяем их на дольки, каждую из которых разрезаем пополам. Этот компонент придаст свой особый аромат к уже созданному миксу, а также обеспечит кисло-сладкий вкус блюда.

5. Чистим от кожуры апельсин, разделяем его на дольки, каждую из которых измельчаем на маленькие кусочки.

6. Все нарезанные фрукты высыпаем в глубокую тарелку. Отправляем в них консервированные ананасы.

7. В тарелку с фруктами добавляем йогурт.

8. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в красивые сервировочные тарелки.

9. Сверху салат можно украсить шоколадом, фруктами или кондитерской посыпкой.

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