Травмирует ли ребенка школа после воздушной тревоги? Известный психотерапевт дал неожиданный ответ

Стоит ли отправлять ребенка в школу после воздушных тревог? Насколько это безопасно для психики, если дети и так живут в постоянном стрессе, устают и недосыпают?

Известный украинский психотерапевт Олег Чабан убежден: возвращение к учебе после тревоги не только не вредит, но и помогает стабилизировать психику ребенка. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Нет, это не вредно. Я своих внуков после тревог в школу отправляю, – говорит специалист. – Для ребенка это, конечно, большой соблазн – "посачковать" и остаться дома. Но школа – это режим. А режим – это порядок. Порядок дисциплинирует мозг и возвращает ощущение управляемости жизни".

По словам психотерапевта, детский мозг значительно гибче взрослого – он быстрее переключается и адаптируется. Именно поэтому структура школьного дня имеет терапевтический эффект: уроки, перерывы, живое общение со сверстниками создают ощущение нормальности и стабильности: "В школе есть четкая структура: урок длится определенное время, потом перерыв, потом снова урок. Есть взаимодействие, живое общение со сверстниками. Это гораздо более эффективное переключение, чем оставлять ребенка дома после тревоги. Что он будет делать дома? Ничего. Вы сами порой не знаете, что с этим временем делать. Ребенок просто зависает в экране, а тревога никуда не исчезает – она лишь маскируется".

"Поэтому я – за коллективное действие. За школу, садик, за общее пространство. И еще раз подчеркну: режимность, порядок, расписание, график – это рутина. А рутина возвращает мозг в старые нейронные цепи, где жизнь ассоциируется со спокойствием, предсказуемостью, работой, взаимодействием – а не только с войной и опасностью. Конечно, безопасность – превыше всего. Если тревога продолжается, если есть реальная угроза – никаких компромиссов. Но когда опасность миновала – ребенка следует возвращать к привычному ритму. Школа и коллектив в этом смысле – не дополнительный стресс, а одна из форм психологической стабилизации".

