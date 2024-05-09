Тренер по родительству на примере деревьев и кустов объяснил, почему дети имеют разную скорость развития
Украинский тренер по родительству Владимир Швец отметил, что каждый ребенок имеет свой темп развития, поэтому взрослые не могут изменить такую скорость. Он привел в пример сбор урожая с дерева яблони и куста томатов. В частности, яблоки собирают позже помидоров, однако все плоды имеют одинаковую ценность.
Об этом специалист рассказал вInstagram. По его словам, у каждого человека своя скорость, с которой он двигается по жизни.
"У каждого человека есть своя скорость, с которой он двигается по жизни. У каждого ребенка есть своя скорость развития. Дети разные, скорости у них разные. Когда у нас родилась вторая дочь, через 8 лет после первой, у меня лично были ожидания, что она должна развиваться вот точно так же, как развивалась старшая сестра. Но я был удивлен, потому что она развивалась совсем по-другому со своей быстротой. И мы эту скорость изменить никак не можем", – делится Швец.
"Два растения: дерево – яблоня и куст – помидор. Помидоры мы собираем каждый сезон, кусты вырастают, потом мы собираем урожай и на следующий год снова. Дерево же не так. Дерево растет медленно и плоды приносит гораздо позже. Но ценность помидоров и ценность яблока даже сравнивать нет смысла. Потому так же и с детьми. Дети разные, у них разные скорости развития, поэтому сравнивать их достижения ни в коем случае нельзя, потому что нет содержания", – добавил специалист.
Напомним, эмоциональная осведомленность и способность управлять чувствами будут определять, насколько успешными и счастливыми будут дети на протяжении всей жизни. Помощь мальчикам и девочкам в тренировке их эмоций будет иметь положительный и длительный эффект. Таким образом, они в будущем смогут стать более уверенными, умными и всесторонне развитыми.
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