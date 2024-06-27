Три класса, четыре профиля и 300 учеников: в МОН объяснили, почему сеть лицеев не может быть сформирована по одному критерию

Новые требования к лицеям должны учитывать все потребности разных областей и реальные карты, чтобы создать правила, которые будут зафиксированы в законе о реформе старшей школы. По словам заместителя министра образования и науки Дмитрия Завгороднего, сформировать всю сеть по одному критерию, предусматривающему создание трех классов, четырех профилей и 300 учеников в учебном заведении нельзя.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что есть разные исключения, которые будут влиять на формирование сети профессиональных и академических лицеев.

"Мы стараемся учесть реальные карты, кейсы и потребности областей, чтобы на их основе выйти на правила, которые зафиксируем в законе и положении о лицее. Мы не можем формировать всю сеть по одному критерию: три класса, четыре профиля и 300 учеников, потому что есть разные территории и исключения. Новые требования к лицеям должны учитывать все реалии", – говорит Завгородний.

Он объясняет, что сейчас проводятся общественные обсуждения и исследования опыта других стран, чтобы коммуницировать о будущих изменениях с гражданами. В то же время, 2024 год посвящен планированию количества школ, где именно они будут расположены и какой статус будут иметь.

"За 2024 год должны утвердить стандарт профильного среднего образования, разработать методические рекомендации по изменению сети и стратегию ее внедрения, спланировать бюджет, чтобы понимать, нужны ли дополнительные средства на строительство новых школ, ремонт лицеев, довоз учеников. А также учесть исключения, которые могут находиться в отдельных общинах. И на основе этого подготовить и предложить изменения в законодательство по сети лицеев", – отмечает чиновник.

Завгородний говорит, что во время одного из анализов с Сумской областной государственной администрацией оказалось, что на территории региона нет лицеев, а в ближайший нужно ехать более 50 км. Поэтому МОН предложило сделать одну опорную школу, из двух существующих, лицеем и оставить в ней старшие классы.

По словам чиновника, такой компромисс не предусмотрен законодательством, однако с точки зрения доступности важен. Поэтому, в некоторых случаях может быть изменен подход по решению МОН и образовательных департаментов региона.

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