Три упражнения для формирования эмоционального интеллекта у ребенка

В условиях войны эмоциональный фон украинцев значительно изменился, и дети в этих обстоятельствах особенно уязвимы. Одним из способов смягчить негативное психологическое воздействие является развитие эмоционального интеллекта.

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У школьников этот процесс может быть сложным и длительным, он нуждается во времени и помощи взрослых. Об этом пишет директор благотворительных программ Фонда образовательных инициатив Виктор Шабанов.

В целом эмоциональный интеллект важен, поскольку это способность понимать свои эмоции и управлять ими, а также мотивировать себя, осознавать свои мысли и поведение, распознавать эмоциональные состояния других людей и сопереживать им.

Эксперт порекомендовал три упражнения для развития эмоционального интеллекта у детей.

Упражнение 1. Оно направлено на понимание и контроль своих эмоций. Когда ребенок проявляет слишком эмоциональное поведение, следует спросить, какую именно эмоцию он испытывает. Этим вопросом вы заставите ребенка подумать о том, что именно он ощущает. При выполнении этого упражнения у ребенка есть определенные сложности. Во-первых, он должен вспомнить/назвать именно ту испытываемую эмоцию. Во-вторых, прислушаться к своему эмоциональному состоянию.

Можно заранее подготовить перечень эмоций, которые чаще всего встречаются в жизни ребенка (радость, удивление, удовлетворение, печаль, гнев, страх, отвращение, беспечность, волнение, злоба, печаль, обида и т.д.).

Упражнение 2. Направлено на то, чтобы ребенок научился идентифицировать себя рядом со своей эмоцией. Следует задать такой вопрос: "Почему ты испытываешь именно эту эмоцию? Почему не другую?".

Ребенок начнет мысленно подбирать те эмоции, которые он испытывает в своем состоянии. Это важно для понимания своего отношения к тем или иным эмоциям. Родителям или учителям можно попытаться подавать эти упражнения в игровой форме и самим участвовать в них.

Упражнение 3. Позволяет перекинуть мостик от эмоций к чувствам. Следует задать вопрос: "Что именно (какое событие) вызвало у тебя эту эмоцию?". Ребёнок будет вынужден анализировать причины возникновения своих эмоций, увидеть свою реакцию на те или иные события, а также проанализировать причину возникновения именно такой эмоции.

Так ребенок станет больше понимать свою реакцию на влияние внешних факторов.

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