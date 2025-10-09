Троє дівчат, двоє жінок: можно ли так говорить на украинском языке

Украинский язык имеет множество тонких правил, которые порой вызывают вопросы даже у носителей, особенно когда речь идет об использовании числительных. Одной из таких распространенных дилемм является употребление так называемых собирательных числительных в сочетании с существительными.

Часто возникает путаница, можно ли говорить, например, "троє дівчат", когда "троє хлопців" звучит вполне естественно. Хотя язык постоянно развивается, существуют традиционно закрепленные нормы, которые определяют правильность таких конструкций. Эти правила касаются не только разговорной речи, но и формируют стандарты для разных стилей украинской речи.

Правила сочетания собирательных числительных

Собирательные числительные, к которым относятся "двое", "трое", "четверо" (образуются от числительных "два" до "двадцать" и "тридцать"), имеют четко очерченные правила употребления. Кандидат филологических наук Александр Скопненко объясняет, что издавна в украинских учебниках было закреплено предписание, согласно которому собирательные числительные нельзя сочетать:

С существительными женского рода для обозначения существ (например, девушка, женщина). С названиями абстрактных понятий (например, сутки, минута).

Таким образом, нормативной формой для обозначения трех лиц женского пола является "три дівчини" или "три жінки", а не "троє дівчати" или "двоє жінок".

В то же время с существительными мужского и среднего рода употребление собирательных числительных вполне приемлемо:"трое парней", "семеро гномов", "четверо пингвинов".

Стоит отметить, что сфера использования собирательных числительных также имеет стилистические ограничения. Согласно объяснению филолога, эти числительные функционируют преимущественно в:

Разговорном стиле.

Художественном стиле.

Публицистическом стиле.

Религиозном стиле.

Их употребление не рекомендуется в научных и официальных текстах, где предпочтение отдается количественным числительным.

Что касается склонения, собирательные числительные (например, четверо, семеро) в косвенных падежах теряют суффикс -ер(о) и имеют те же формы, что и соответствующие собственно количественные числительные. Например, "з чотирма", "сімом".

