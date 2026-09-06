"Турбозавры" – это российский мультик". Сеть поразила осознанная реакция 4-летнего мальчика на слова мамы

В сети появилось видео с 4-летним мальчиком, которому мама объяснила, что мультфильм "Турбозавры" связан с российским производством.Ребёнок, который любил смотреть мультсериал в украинской озвучке, согласился отказаться от него после разговора с мамой.

Его реакция тронула пользователей сети, ведь мальчик сам пришел к выводу, что не хочет смотреть российский контент. Ролик опубликован на странице mamalama.family в Instagram.

Мама объяснила сыну, почему они больше не будут смотреть "Турбозавров"

Автор видео рассказала, что сложнее всего для нее было объяснить маленькому ребенку, почему любимые яркие персонажи могут быть связаны со страной-агрессором.

По её словам, "Турбозавры" доступны на украинском языке, однако она выяснила, что мультфильм имеет российское происхождение. Женщина решила объяснить сыну, почему после этого они больше не хотят его смотреть.

"Матвей, хочу тебе кое-что рассказать. Мультик, который ты очень любишь смотреть, „Турбозавры"... Я недавно узнала, что он российский, представляешь?" – обратилась она к мальчику.

Мама объяснила, что даже просмотры мультфильма могут приносить доход его создателям.

"Хотя мы смотрим его в украинской озвучке, но я недавно наткнулась на то, что он российский. А это, знаешь, что означает? Это не очень хорошо, что мы его смотрим", – сказала женщина.

Она также объяснила ребенку, что за просмотры российского контента могут получать деньги, которые, по ее словам, затем используются на войну против Украины.

Мальчик сам предложил отказаться от мультфильма

Мальчик сказал, что сам предложил отказаться от "Турбозавров".

"Предлагаешь перестать смотреть этот мультик?" – спросила мама.

Мальчик ответил утвердительно.

"Мы не должны смотреть российский контент, понимаешь? Потому что они на эти деньги покупают плохие самолеты и направляют их на нас", – продолжила объяснять мама.

Она отметила, что сын сделал этот выбор без слёз и капризов.

"Сегодня мой маленький сын без слез и капризов сделал свой первый взрослый выбор – попрощаться с любимым мультфильмом ради безопасности своей страны", – написала она в комментариях под видео.

Автор видео добавила, что ребенку всего четыре года, но он уже осознает важность отказа от российского контента.

"Четыре года. Сознательность, которой порой так не хватает взрослым с их вечным „какая разница"… Мы свой выбор сделали. Ни единого следа врага в нашем доме. Поддержим своих!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что украинские педагоги и эксперты в области образования уже давно говорили о вреде российского мультсериала "Маша и Медведь", заблокировали его в Украине только в августе 2026 года – соответствующее решение СНБО ввел в действие президент Владимир Зеленский. Однако родители маленьких украинцев предлагают на этом не останавливаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой именно вред несет в себе сериал "Маша и Медведь" по мнению украинских экспертов в области образования.

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