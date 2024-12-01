'Ты не заслужил'. Психолог рассказала, что не стоит говорить детям о покупках

Родители всегда влияют на представление детей о финансах, деньгах и их расходах. Слова и поступки взрослых могут оказать огромное влияние на финансовое благополучие детей во взрослой жизни.

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Психолог Мария Сичинская на своей странице в Instagram отметила, что есть некоторые слова родителей, которые могут навсегда испортить отношения детей с деньгами. Эксперт назвала топ-фраз, которые родителям лучше не говорить детям о покупках.

Если будешь хорошо себя вести, я тебе куплю;

Если будешь плохо себя вести, я тебе не куплю;

Ты этого не заслужил.

Эти фразы, подчеркивает психолог, могут испортить отношения детей с деньгами.

"Так вы передаете своим детям ограничивающие убеждения, которые могут мешать в будущем зарабатывать деньги и тратить их на себя", – отметила Сичинская.

Напомним, что в Германии родителям рекомендуют давать карманные деньги детям с 6 лет еженедельно, а с 10 лет – раз в месяц. Таким образом, у школьников развивается потребительское поведение, долгосрочное планирование и навыки распределения средств.

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