'Ты умеешь ходить?! Я тебя спрашиваю!' Во Львове уволили воспитательницу, которая во время прогулки оскорбляла и дергала детей: момент сняли на видео

Во Львове уволили воспитательницу детского сада №127, которая во время прогулки оскорбляла и дергала детей. Когда дошкольники шли неровно, она останавливала их и требовала, чтобы они "держали линию". Также работница заведения кричала на одного из мальчиков, спрашивая умеет ли он ходить, после чего силой потянула его вперед, из-за чего девочка, которая стояла рядом упала на землю.

Действия работницы учреждения дошкольного образования сняла с балкона женщина, которая живет рядом, информирует Іѵіѵ.media. Кроме того, было слышно, как воспитательница говорила: "Когда я сказала пошли, вы должны уже все идти".

На инцидент отреагировал директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк. В комментариях под сообщением, которое распространилось по сети, он указал, что воспитательницу уже уволили, а материалы дела будут переданы правоохранителям.

"Фрагмент на видео – ужасный. И он действительно был в садике. Такие работники не могут работать с детьми. Воспитательница – уволена. Все материалы передаем в полицию", – написал Закалюк.

Напомним, во Львове мальчик забыл дома учебник и тетрадь по математике, поэтому учительница за это кричала на него и унижала перед всем классом. Педагог якобы пригрозила вызвать проверку домой к ученику. Сам школьник переехал из Германии во Львов с семьей, поэтому адаптируется в новой школе и боялся даже попросить листок.

