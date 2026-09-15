"У этих детей не было репетиторов". Учитель из Львова рассказал об учениках 5-го класса, которые свободно говорят по-английски: в чем секрет

Уже в 5-м классе дети могут свободно общаться на английском языке даже без занятий с репетитором, если будут постоянно использовать его вне школы. В этом уверен учитель из Львова Виктор Демко, который проверил это утверждение на собственной педагогической практике.

Об этом Демко рассказал в подкасте "Твое. Мое". Он объяснил, почему даже прилежные школьники после многих лет изучения английского часто не могут на нем говорить и что может дать ребенку гораздо больше, чем бесконечное выполнение грамматических тестов.

По мнению Виктора Демко, одна из главных причин заключается в том, что в украинской школе английский для многих детей остается прежде всего теоретическим предметом. "Люди воспринимают английский язык как школьный предмет, как математику или биологию – как теоретический предмет, который можно просто выучить, сдать тесты. И к чему это приведет? К НМТ или ВНО. Проверяют ли там устную речь? Нет", – пояснил педагог.

По его мнению, такой подход подрывает у учеников мотивацию именно говорить. Если результат обучения сводится к тесту, сертификату или оценке, ребенок может и не видеть практической необходимости использовать язык в повседневной жизни.

В качестве примера он привел опыт скандинавских стран, где дети общаются на английском за пределами класса. А также Румынию, где весь телевизионный контент идет без дубляжа – только с субтитрами. А аудиодорожка остается оригинальной, англоязычной.

В то же время Демко подчеркнул: одной теории для овладения языком недостаточно. Английский нужно регулярно использовать, чтобы он постоянно оставался в активном употреблении. "Язык требует использования и постоянной циркуляции, иначе он теряет смысл. Что я хочу донести: нужно использовать этот язык на практике – через YouTube, через TikTok, через игры", – сказал он.

"У меня есть дети – это целая группа, целая категория детей, которые в пятом классе свободно говорят по-английски только потому, что с детства играют в эти английские игры", – рассказал учитель. В таких видеоиграх детям приходится не только понимать, что происходит на экране, но и общаться с другими игроками. Это стимулирует их к активному использованию английского.

В результате язык становится для них не школьной дисциплиной, которую нужно выучить, а инструментом, необходимым для самой игры и взаимодействия с другими. "Это действительно группа детей, у которых нет репетитора и никогда не было, но которые говорят по-английски идеально", – подчеркнул Демко.

Что касается выбора типа контента, который поможет подтянуть английский, учитель также дал свой совет. "Меня часто спрашивают: „А что лучше – смотреть фильм или читать книгу?". Я говорю: "Лучше то, что вам больше нравится"", – рассказал он. Если человек не любит читать, нет смысла заставлять его брать в руки книгу только потому, что этот способ считается эффективным. То же самое касается фильмов. Эффективным может быть также изучение текстов песен, если вам в первую очередь нравится музыка.

Главное, по словам учителя, – чтобы английский перестал существовать только в рамках урока и регулярно использовался на практике. "Суть в том, чтобы язык практиковался и постоянно закреплялся. Вариантов сейчас множество, даже стыдно об этом говорить, потому что сейчас реально есть все", – подытожил Демко.

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