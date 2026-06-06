'У місті Києві' или 'в місті Київ'? Как правильно

Когда вы едете в Киев, как вы скажете на украинском языке, где будете находиться в ближайшее время – "у місті Києві" или "в місті Київ"? В повседневной речи можно встретить оба варианта, но только один из них грамматически правильный.

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OBOZ.UA разбирался, как правильно согласовывать словосочетания, в которых соединяются общее название (місто) и собственное (Київ). И правило здесь довольно четкое: оба слова должны согласовываться по падежу.

Согласно нормам украинского правописания такие конструкции являются приложением, и в косвенных падежах должны склоняться обе ее части. То есть форма имени собственного зависит от того, в каком падеже стоит общее слово.

Когда мы говорим "у місті", это уже форма предложного падежа от "місто". Соответственно, и "Київ" должно перейти в предложный падеж – "Києві". Именно поэтому нормативная форма – "у місті Києві", здесь оба слова грамматически согласованы.

Вариант "у місті Київ" нарушает эту норму. Здесь общее название стоит в предложном падеже, а собственное остается в именительном. Если для разговорной речи это еще сгодится, то в официальном общении уже будет считаться ошибкой.

Кстати, небольшой лайфхак: если вы просто скажете "в Києві", то передадите именно то значение, которое вам нужно, еще и избежите этой неуверенности. Хотя словосочетание "у місті Києві" не является плеоназмом, потому что обе его части означают разные понятия, все же существительное "місто" здесь совсем не обязательно стилистически и его можно смело пропустить.

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