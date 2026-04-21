'У рамках' или 'у межах': как говорить на украинском правильно

В сети иногда можно встретить дискуссию, как правильно говорить на украинском языке: "в рамках" или "в межах". Пуристы настаивают, что первый вариант является калькой с русского.

Видео дня

Тем не менее, даже в официальной речи можно услышать формулировки вроде "в рамках закону", "в рамках повноважень" и т.д. OBOZ.UA решил разобраться, как же на самом деле правильно.

Популярная рубрика "Уроки державної мови", которая когда-то выходила в газете "Хрещатик" и которую вели профессиональные языковеды указывает, что предложные словосочетания "в рамках" и "в межах" являются синонимичными и почти всегда взаимозаменяемыми. Можно говорить у рамках / у межах: пристойності, роботи, встановленої програми, угоди, дозволеного и тому подобное. Но при этом только сочетание "в межах" используется, если речь идет о географических понятиях: у межах країни, у межах області, району, міста, села.

На синонимичность этих словосочетаний указывает и Большой толковый словарь украинского языка. Он объясняет слово "рамка", употребленное в переносном значении, как определенные границы, в которых что-либо происходит, размещается и т. д.

Так же и Фразеологический словарь украинского языка подает конструкции "в рамках" и "в пределах" и производные от них как синонимичные. Можно выйти как за рамки, так и за межі. Можно сломать как рамки уявлень, так и межі. Можно уложиться как у рамки відведеного часу, так и в межі.

Однако современные справочники украинского языка, такие как Online Corrector, все же склоняются к тому, что лучше употреблять вариант "в межах" – называют это словосочетание стилистически более удачным вариантом. Конструкцию "в рамках" при этом грубой ошибкой подобные сервисы не маркируют, хотя и обозначают как кальку с русского и советуют все же отдавать предпочтение варианту "в межах".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.