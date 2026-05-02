'Ребенок имеет 9 баллов по алгебре и 12 – по английскому языку. Какого репетитора брать?' Директор школы рассказал, как тестирует родителей

Большинство родителей в выборе репетитора для своего ребенка делают одну и ту же ошибку – ориентируются на предметы, которые нужно подтянуть, а не на то, что ученику удается хорошо и что его интересует. Такое мнение высказал Александр Бондаренко, директор одной из частных школ Киевщины.

Педагог принял участие в подкасте психолога Ирины Ставицкой и поделился своим видением успешности школьников. В частности, Бондаренко назвал универсальных отличников, которые имеют высокие оценки по всем предметам, "людьми с другой планеты". И поделился, что часто сталкивается с чрезмерными ожиданиями семьи относительно академических успехов школьников.

По словам Бондаренко, часть родителей слишком жестко реагирует даже на хорошие оценки. "Есть такие родители, которые считают, что девять баллов – это мало. Ребенок должен знать на 11, ходить пересдавать, просить дополнительные задания", – поделился он. В результате дети оказываются под сильным психологическим давлением и вынуждены постоянно доказывать свою "идеальность".

При этом директор школы подчеркнул, что обучение – это не только об оценках. "В первую очередь дети получают навыки коммуникации, поиска информации, работы в группе. А уже потом – академические знания", – сказал Бондаренко. По его мнению, в современном мире важность так называемых "хардскилов" постепенно уменьшается, ведь доступ к информации больше не является проблемой.

Более того, директор школы признался, что видит ошибку в желании родителей подтянуть знания ребенка по предметам, по которым он имеет меньшую успеваемость. Педагог поделился проверкой, которую он проводит для таких родителей. Он просит их представить, что их школьник имеет 9 баллов по алгебре и 12 баллов по английскому, а потом спрашивает, какого репетитора они ему в такой ситуации наймут. "И почти всегда ответ один – по алгебре", – рассказал он.

Бондаренко признался, что считает это ошибочным подходом. "Надо прокачивать английский, потому что это сильная сторона ребенка! Алгебру он еле на те девять баллов "наскреб", потому что ему это неинтересно", – объяснил педагог.

Он также обратил внимание, что универсальных отличников почти не существует. "Ребенок не может быть одинаково сильным во всем. Мы же взрослые и понимаем, что в жизни обычно работаем в одной сфере", – говорит он.

В то же время Бондаренко призвал не игнорировать оценки полностью. "Это хороший показатель для родителей, чтобы отследить прогресс или спад. Но это не основной критерий", – объяснил директор. В качестве примера он приводит ученика, который имеет исключительные способности к биологии: "Он сам выбрал этот путь и настолько углубился, что ему нет равных. Зачем ему на том же уровне считать логарифмы?"

Главный вывод, по словам педагога, прост: вместо того, чтобы постоянно исправлять слабые стороны, стоит развивать сильные. Именно они, по мнению Бондаренко, могут стать основой будущего успеха ребенка.

