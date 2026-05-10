У Руслана Цыганкова появился конкурент? Как бизнесмен из Боярки пошел работать в школу и всего за несколько месяцев стал звездой сети

Учитель физики Вячеслав Стецько, видео которого набирают миллионы просмотров, стал популярным в социальных сетях всего за несколько месяцев. Педагог уверяет, что быть блогером не планировал, а лишь хотел показать ученикам, как проводятся уроки. До полномасштабного вторжения он занимался бизнесом, а после ее начала решил пойти работать в школу, выбрав Боярский академический лицей "Интеллект".

После занятий педагог продолжает работать, преподавая дополнительно уроки и ведя блог, который уже стал образовательной площадкой для многих украинцев. В интервью "Радио Свобода" он отмечает, что плохих детей не бывает, а бывают нераскрытые таланты. Учителю пришлось переучивать детей, чтобы у них не было страха ходить к доске или получить плохую оценку. Поэтому, если ученики не могут справиться с заданием, то он не ставит ничего в журнал.

"Занимался бизнесом в торговле, зарабатывал деньги на то все остальное. Потом пришла война, бизнес накрылся медным тазом и уже во время войны начал подрабатывать репетитором уже делать то, что нравится. Война тянулась и появился момент выбирать, я учитель или я воин. И конечно я учитель", – говорит Стецько.

Школьники говорят, что Вячеслав отличается от других учителей "вайбом", тогда как сам педагог умеет найти подход к детям разного возраста.

Школьный преподаватель поделился, что благодаря просмотрам смог приобрести необходимые для ведения блога предметы, например селфи-палку или микрофон. По его словам, многие люди пишут ему, что начинают учить физики и интересоваться наукой в 30-40 лет.

